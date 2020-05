SCANDIC VANT KUNDESERVICEPRISEN 2020

Scandics kundesenter gikk til topps i hotellklassen i kåringen av Kundeserviceprisen 2020.

Scandic gikk helt til topps i hotellklassen i Norges største undersøkelse av kundeopplevelser.

Kundeserviceprisen ble etablert i 2007 og har til hensikt å sette bransjen på kartet, løfte standarden, skape intern stolthet blant vinnere og deltagere og være en pådriver for gode kundeopplevelser i kundesenteret. Prisen er et samarbeid mellom SeeYou og Confex. Nå er resultatene for 2020 klare, og Scandic gikk helt til topps i klassen for hoteller med en poengsum på 83,5. Poengsnittet i hotellklassen var på 66,6 og snittet for samtlige klasser var på 73,9.

– Dette var en fantastisk nyhet å få nå. Det er første gang hotellbransjen er en del av Kundeserviceprisen, og jeg er stolt og glad over at vi gikk helt til topps. Nå har jeg akkurat hatt en felles Skype-samtale med alle på teamet, og gleden er stor, sier teamleder Emine Kruezi.

Klassevinnerne får prisene utdelt på Call Center-dagene, som er utsatt til oktober på grunn av coronasituasjonen. Kundesentrene måles på telefon, e-post, chat og Messenger, og blir vurdert i flere ulike kategorier. Kruezi forteller at hun og teamet jobber grundig og systematisk for å styrke kundeopplevelsen.

– Vi er veldig opptatt av å gi tilbakemeldinger til hverandre, dele erfaringer og gode opplevelser, som kan hjelpe andre å gjøre det bedre. Vi leser kommentarer fra kunder og gjør det vi kan for å tilby den beste servicen, sier hun.