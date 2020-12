SCANDIC VICTORIA LILLEHAMMER TOTALRENOVERT OG UTVIDET

Scandic Victoria Lillehammer står nå ferdig etter en storstilt renovering.

Med 56 splitter nye rom, har hotellet i sentrum av Lillehammer nå en total kapasitet på 161 rom og 450 sengeplasser.

– Dette er en dag vi har gledet oss til. Scandic Victoria Lillehammer vil være et naturlig knutepunkt for tilreisende, og ikke minst for byens befolkning. Et toppmoderne og sentralt beliggende hotell som nå er rigget for fremtiden, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.

1. desember var det markering med festtaler og kake på hotellet. Der var blant annet huseierne Utstillingsplassen Eiendom og Marnor AS, tilstede, samt Backe Oppland, som har vært ansvarlig for selve utbyggingen. Distriktsdirektør Niklas Lindstrøm i Scandic Norge region øst, som blant annet omfatter Innlandet, er fornøyd med hvordan hotellet nå fremstår, og retter rosende ord til huseierne.

– Vi er heldige som har dyktige og erfarne huseiere, med lang erfaring i hotellmarkedet. Sammen har vi utviklet et komplett hotell som vil være et attraktivt sted å bo uansett anledning, sier Lindstrøm.

Øker kapasiteten

Scandic Victoria, opprinnelig fra 1872, er blitt totalrenovert det siste året, og hoveddelen av hotellet gjenåpnet i januar 2020. Nå fremstår hele hotellet i splitter ny drakt. Alle rom og fellesområder er totalrenovert, alle bad er nye og alt inventar er skiftet ut. Da hotellet åpnet etter første del av renoveringen, var det også med ny restaurant og peisestue. 1. desember står 56 nye værelser klare, og hotellet har dermed økt kapasiteten til 161 rom og 450 senger. Scandic-hotellene skal være tilgjengelige for alle, og seks av de nye rommene er handicap-tilpasset med alt det medfører av fasiliteter. Videre kan det svanemerkede hotellet blant annet by på åtte møterom med kapasitet på opptil 200 personer, pluss Restaurant Victoria med bar og peisestue.

– Dette er nok en merkedag i den lange historien til dette tradisjonsrike hotellet. Det har vært et langvarig og omfattende renoveringsarbeid, og nå er det helt fantastisk å kunne stå her og vise frem et moderne hotell, som mange vil få glede av i tiden fremover. Jeg gleder meg stort til å ta imot gjester nå som alt er ferdigstilt. Vi har godt innarbeidede rutiner for smittevern her på hotellet, og kan tilby hyggelige og trygge opplevelser for alle målgrupper, sier hotellets direktør, Erik Fostervoll.