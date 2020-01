SCANDIC VICTORIA LILLEHAMMER TOTALRENOVERT

Scandic Victoria Lillehammer gjenåpner nå og absolutt alt er nytt. Ambisjonen er å være Lillehammers foretrukne sentrumshotell, med beliggenhet midt i byens gågate, topp moderne standard og et skreddersydd mat- og serveringstilbud.

Scandic Victoria Lillehammer har historie tilbake til 1872. I september startet renoveringen av den vakre trebygningen midt i Lillehammer sentrum. En betydelig investering er lagt ned i oppussingen av hotellet, som nå fremstår i splitter ny drakt. Alle værelser og fellesområder er totalrenovert, alle bad er nye og alt av inventar er skiftet ut. I tillegg har hotellet fått en ny restaurant og peisestue, og utvides med en ny fløy. Når alt står ferdig, vil hotellet ha 161 rom og 430 sengeplasser.

– Det er med glede vi nå kan fortelle at Scandic Victoria Lillehammer åpner igjen etter måneder med renovering. Vi er stolte over resultatet og fortsetter utbyggingen av ny fløy i 2020. Det nyrenoverte hotellet vil være et spennende og nytt tilskudd i Lillehammers allerede rike utvalg av kulturopplevelser, og vil bidra til å styrke sentrumslivet i byen fremover, sier Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Hotelldirektør på Scandic Victoria Lillehammer, Erik Fostervoll, mener at hotellet nå har alle forutsetninger for å ta posisjonen som det foretrukne sentrumshotellet i Lillehammer. Han ser også frem til enda tettere samarbeid med reiselivet, næringslivet og idretten i regionen fremover.

Den ærverdige Victoriastuen var lenge en av de mest anerkjente og populære restaurantene i byen for lokale og tilreisende. Scandic har sett tilbake på storhetstiden fra 90-tallet og gjenåpner restauranten under navnet «Victoria». Også kjøkkenet har fått en oppdatering, og vil fremover tilby moderne, nordisk mat med lokal forankring.

– Tilfredshet blant både gjester og ansatte er en prioritet når vi nå gjenåpner Scandic Victoria Lillehammer. Derfor jobber vi med å utvikle et bredt mattilbud, slik at gjestene får det de vil ha. Det gjelder også restauranten, hvor vi skal servere mat og drikke av god kvalitet til overkommelige priser. Vi skal blant annet tilby veganske alternativer. Det skal være mat for alle – det er viktig. Samtidig vil vi vektlegge å være et godt vertskap og gi personlig service, avslutter Fostervoll.