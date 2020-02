SCANDIC VOSS ÅPNET

Halvannet år etter første spadetak, åpner Scandic Voss, i hjertet av Voss sentrum. Med 215 rom, 770 sengeplasser og møtefasiliteter for 350 personer, blir det bygdas største hotell. Hotellets sentrale beliggenhet, gode mattilbud og topp moderne fasiliteter skal trekke turister, forretningsreisende og lokale.

– Vi er stolte av å kunngjøre at Scandic Voss nå står klart til å ta imot gjester. Det blir vårt niende hotell i Bergen og omegn, og befester posisjonen vår ytterligere som den ledende hotellkjeden i vest. Voss byr på et mangfoldig fritidstilbud og fantastiske naturopplevelser, og er en populær destinasjon for turister fra inn- og utland. Scandic Voss vil bidra til å imøtekomme den voksende etterspørselen. Med et tilbud som ikke finnes i bygda fra før, tror vi hotellet vil trekke nye besøkende til Voss, sier Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Direkte tilgang til skibakkene

Med beliggenhet ved siden av jernbanestasjonen, er det muligheter for utslippsfri adkomst til Scandic Voss. Hotellet ligger dessuten vegg i vegg med den nye gondolbanen, som vil frakte gjestene direkte fra døren til skibakkene og fjellet på under syv minutter. DARK arkitekter lot seg inspirere av vestlandsk byggeskikk og materialbruk da de tegnet hotellet. Scandic Voss fremstår likevel moderne, med en røff innredningsstil som kombinerer møbler med forskjellig formspråk. Det nye hotellet har allerede stor pågang av helgebookinger.

– Jeg har gledet meg stort til å åpne Scandic Voss i dag, sammen med vårt fantastiske team. Vi er klare til å ønske både tilreisende og lokale velkommen til vår perle midt blant Voss’ fjell, fjorder og opplevelsestilbud, sier hotelldirektør Berit Lunde.

Støtter lokalt næringsliv

På nye Scandic Voss åpner restaurant Haik Grill & Bar, med plass til 150 spisegjester. Her vil kjøkkenet servere matretter med lokal forankring, og på leverandørlisten står en rekke produsenter fra området.

– På restaurant Haik Grill & Bar skal både gjester og lokale kjenne seg hjemme. Vi satser på kortreist mat, med råvarer fra leverandører som Vossabakst, Vossakjøtt, Underdals ost, Smalahovetunet, Evanger pølsefabrikk, Hardangergutane, Voss bryggeri, Voss fellesbryggeri, med flere, sier Lunde.

Scandic Voss har et tett samarbeid med det lokale næringslivet og jobber blant annet med Destinasjon Voss, for å sette Voss på kartet som et bærekraftig reisemål. Hotellet skal bli svanemerket innen utgangen av første driftsår.

– Voss har satset stort de siste årene. Det er utrolig kjekt å få være med og bidra til videre vekst og utvikling. Målet er at åpningen av Scandic Voss skal gjøre friluftsdestinasjonen Voss enda mer attraktiv, uansett årstid, avslutter Lunde.