SEADREAM SEILER, CUNARD KANSELLERER TIL NOVEMBER

SeaDream-skipene skal seile 21 cruise langs Norges kyst i sommer.

SeaDream Yacht Club har øket antall sommercruise i Norge fra 9 til 21.

Meldingen om at ”SeaDream I” skulle seile cruise langs norskekysten i sommer førte til en strøm av bookinger, rederiet har derfor bestemt at også ”SeaDream II” skal seile tilsvarende opplegg. Markedet for disse cruisene er i første rekke nordmenn, men også mange dansker har meldt sin interesse, etter at de kan reise til Norge igjen fra 15.juni. De to skipene har hver plass til 112 passasjerer og et mannskap på 95.

”SeaDream I” skal seile til Lofoten på 12-dagers cruise mellom Oslo og Tromsø. ”SeaDream II” skal seile 7-dagers cruise mellom Oslo og Bergen.

Begge skal besøke Ålesund, Flåm og Olden, samt Skagen i Danmark. 27. Juni skal begge skip seile sammen fra Oslo til Skagen.

– Telefonene her har ringt fra åtte om morgenen til midnatt med bookingforespørsler etter at disse cruisene ble lansert, sier SeaDreams Andreas Brynestad.

Cunard, som er i den andre enden av cruisemarkedet, med store skip som kan ta opptil 2620 passasjerer, vil ikke seile igjen før i november, på grunn av covid-19-pandemien og ettervirkningene. Alle cruise med ”Queen Mary 2” og ”Queen Victoria” er kansellert, til og med 1.november. For ”Queen Elizabeth” er alle cruise til og med 23. november kansellert.

– Med mange forskjellige restriksjoner i forskjellige land, er folks mulighet til å bevege seg fritt og trygt over landegrensene fortsatt et stykke frem i tid. For Cunard, hvor vi har en virkelig internasjonal mix av gjester og seiler over hele verden, blir dette spesielt vanskelig, sier Cunards president, Simon Palethorpe.