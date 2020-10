SITUASJONEN FOR REISELIVSBEDRIFTENE DRAMATISK VERRE ENN FOR NÆRINGSLIVET FORØVRIG

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv

En fersk undersøkelse fra NHO viser at det står dramatisk dårligere til for reiselivsbedriftene, sammenlignet med næringslivet forøvrig. ─ Nå haster det å få på plass reiselivsmilliarden som næringsministeren har lovet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Ifølge Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal (600 reiselivsbedrifter har respondert), er markedssituasjonen for NHO Reiselivs medlemmer betraktelig dårligere sammenlignet med snittet blant NHOs medlemsbedrifter.

77 prosent av reiselivsbedriftene vurderer markedssituasjonen som dårlig. Til sammenligning vurderer 25 prosent av NHOs medlemsbedrifter markedssituasjonen som dårlig. Differansen mellom de som vurdere markedssituasjonen som god eller dårlig er 1 prosent for NHOs medlemsbedrifter, mens for NHO Reiselivs medlemmer er differansen 71 prosent.

─ Situasjonen for reiselivet er dramatisk dårligere enn for næringslivet forøvrig. Nå haster det mer enn noensinne å få på plass kompensasjonsordningen som næringsministeren lovte at vi skulle få 21. september. Hver dag som går uten at bedriftene får støtte til faste kostnader forverrer situasjonen for reiselivet, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.