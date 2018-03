SKAL BLI ET AV NORGES BESTE HOTELLER

Et av Norges best kjente hoteller, Britannia i Trondheim, bygges nå om og fornyes fra kjeller til tak. Huseieren, Reitangruppen, investerer vel 1 milliard kroner i prosjektet, som skal gjøre hotellet til et reisemål i seg selv. Nye Britannia Hotel skal etter planen åpne dørene 1.april 2019.

– Dette er vel den største og mest kostbare totalrenoveringen av et norsk hotell noensinne. Vi bygger om og fornyer det meste, i nært samarbeid med antikvariske myndigheter. Vår visjon er at Britannia skal bli et reisemål i seg selv. Det betyr at vi kommer med opplevelsestilbud som skal være så attraktive at folk tar turen til Trondheim for å oppleve Britannia. Odd Reitan drømmer om et klassisk/moderne britisk-inspirert topphotell og Reitangruppen investerer stort, for ikke bare å ta Britannia tilbake til der hotellet en gang var, men løfte det enda noen hakk. Dette er en gammel drøm fra Reitans side som nå blir realisert, sier Bjarte Gjerde. Han har i over to år vært Reitangruppens prosjektleder for Britannia Hotel A/S . Gjerde har 35 års erfaring som hotelldirektør ved noen av Norges største hoteller, sist ved Rica Nidelven, hvor han samtidig var regiondirektør i 14 år for Rica Hotels i Midt- og Nord-Norge.

– Vi har måttet skyve på den opprinnelige åpningsdatoen syv måneder, delvis på grunn av krevende prosesser med antikvariske myndigheter, men også på grunn av betydelige funn av sopp og råteskader i den gamle bygningsmassen, den eldste er fra 1870, der reisverk og strukturer også er underlagt vern. Dette har vært veldig krevende.

Trondheims “storstue”

Odd Reitan ønsker også at Britannia skal ta tilbake posisjonen som ”Byens Storstue”, der det skjer.

– Britannia skal tilbake som et stort restauranthus med et variert tilbud. De hotellene som lykkes godt internasjonalt, har alle minst en veldig god restaurant og et høyt nivå på kjøkkenet. Det legger vi også opp til og har ansatt Christopher Davidsen, sølvvinner i Bocuse d’Or. Fra 1.mai i år starter han arbeidet med Speilsalen, som blir et fantastisk flott restaurantlokale. Vi etablerer Speilsalen som frittstående restaurant og har ambisjon om at den skal bli en av Norges beste. Totalt skal vi ha seks restaurantkonsepter. Palmehaven vil gjenoppstå omtrent som før, de andre restaurantkonseptene holder vi litt tett til brystet foreløpig, men alle vil representere noe nytt i Trondheim. Vi kommer til å bli store på mat og drikke og vil også være en slags “storstue” for Trondheim, et hotell- og restauranthus som har tilbud til alle, for enhver anledning.

Utvidelsesplaner klare allerede

– Britannia får 257 gjesterom fra 23 kvm til 220 kvm. Hotellet får to store signatursuiter med balkong og en 220 kvm stor Tårnsuite på toppen av hotellet.

Det vi gjør på Britannia nå, kaller vi internt “Første byggetrinn”. Reitangruppen har også kjøpt nabogården som ligger vegg i vegg , slik at vi har muligheter til å utvide i et tre til fem års perspektiv etter åpningen. Dette nabobygget skal rives og vi får til en stor sal på ca. 890 kvm og 55 – 60 nye gjesteværelser.

Det er to svært viktige faktorer vi må få på plass for å lykkes med å gjøre Britannia til et reisemål i seg selv. Den ene er topprestauranten med Christopher Davidsen, det andre er en topp internasjonal velværeavdeling. Vi bygger derfor et Spa-anlegg og en Fitnessavdeling på totalt 1200 kvm, dette må bli så bra at folk tar turen til Trondheim på Spa-weekend.

Samme hvor flott vi bygger så vil serviceopplevelsen vi leverer være det aller viktigste for fremtidig suksess. Vi må ansette de riktige medarbeiderne og gi dem den riktige opplæringen. Her må vi ha folk som virkelig brenner for oppgaven og som ser en karrieremulighet, avslutter Bjarte Gjerde.

