– SOM VINKELNER ER DU ALDRI UTLÆRT

Det er rekordstor interesse for sommelieryrket og aldri har Norsk Vinkelnerforening hatt så stor oppslutning. Foreningen ble stiftet i 1990, Gastronomisk Institutt i Stavanger hadde akkurat utdannet det første kullet vinkelnere og interessen for vin var sterkt økende. Foreningen fikk navnet Norsk Sommelier forening, men den gang var det ikke så mange som visste hva en sommelier var, så i 1993 ble navnet forandret til Norsk Vinkelnerforening.

– Vi arrangerer smakinger og andre aktiviteter for medlemmene. Av de seks siste arrangementene var tre utenfor Oslo. Vi har nå et fokus på å opparbeide oss en medlemsbase også andre steder enn i Oslo, særlig i Bergen, Trondheim og Stavanger. Disse byene har et stort sommeliermiljø allerede. Idag har vi totalt 286 betalende medlemmer, det er god kjønnsfordeling, men ikke så mange utenfor Oslo-området, sier Liora Levi, president i Norsk Vinkelnerforening.

Hvilke kvalifikasjoner må medlemmene ha?

– De må ha bestått vinkelnereksamen fra en av de tre norske skolene, alternativt fra tilsvarende godkjente skoler i Danmark og Sverige, eller annen godkjent internasjonal utdannelse. Det er ikke noe krav at medlemmene må jobbe med vin til daglig. Det er naturligvis en stor del av medlemmene som jobber som vinkelnere, men vi har også mange medlemmer som jobber med vinimport. Mange har startet som vinkelnere og etterhvert gått over i andre yrker, f.eks. til import. Vi har også noen private medlemmer som ikke jobber i bransjen, men har tatt utdannelse på grunn av egen interesse.

Hva er foreningens viktigste oppgaver?

– Det er å bygge en plattform med aktiviteter for norske vinkelnere, der de har muligheter til å bygge nettverk og møte likesinnede. Vi har endel partnere som er med og hjelper oss å finansiere organisasjonen, de er med og holder forskjellige smakinger, f.eks. supersmakinger med helt spesielle produsenter.

Hvert år arrangerer vi NM for vinkelnere og Junior Wine Award, sammen med en vinmesse for våre partnere, dette foregår samme helg og er årets største arrangement for oss. Iår var det rekorddeltagelse i NM, 18 deltagere totalt. Vinner og nummer to går videre til Nordisk mesterskap. Vi har også stor aktivitet på Facebook, med både åpne og lukkede grupper, på Instagram har vi bl.a. månedlige quiz for medlemmene.

Hva skal til for å bli en dyktig sommelier?

– Noen mennesker er født med bedre luktesans enn andre, men generelt er det en treningssak å lære vin å kjenne. Jeg har f.eks. ikke noen bedre luktesans enn hvem som helst andre, men har måttet trene meg opp mye, slik at jeg f.eks. kunne delta i vinkelnerkonkurranser. I restaurantene trenger du ikke være god i å blindsmake vin, men du må ha en god forståelse av, og gode kunnskaper om vin. En sommelier er på en måte bindeleddet mellom kjøkkenet og salen, og det er derfor viktig å kunne samarbeide godt med kjøkkensjefen. Du kan ikke rette på vinen, men maten eller sausen kan du gjøre noe med, for at alt skal bli perfekt.

Sommelierer generelt har en genuin interesse for vin, det er en hobby også, jeg tror ikke jeg har møtt noen som er vinkelnere bare for å ha en jobb. Det er mer en livsstil, dette er mennesker som er glad i det gode liv og god mat og drikke.

Noe av det som gjør at det er morsomt å jobbe som sommelier er du aldri er utlært, det er bestandig mer å lære og nye årganger underveis. Det er stadig nye produsenter og nye drueblandinger å oppdage.

Neste år feirer Norsk Vinkelnerforening 30 år, da skal det feires stort. Da skal vi samle Norges sommelierer til en skikkelig fest, avslutter foreningens president, Liora Levi.

