SOMMERSESONGEN: OPTIMISME FRA VIKTIGE NÆRMARKEDER

Flere turister skal legge sommerferien til Norge, mener internasjonale og norske reiselivsrepresentanter. – Det er særlig positivt at det meldes om optimisme fra viktige nærmarkeder som Nederland, Tyskland og Sverige, ved inngangen til sommersesongen, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Norge beholder posisjonen som et attraktivt ferieland, skal vi tro resultatene i Innovasjon Norges Turistbarometer. 159 representanter fra internasjonalt og norsk reiseliv deltok i undersøkelsen, som ser på forventet trafikk til og i Norge i løpet av sommermånedene.

41 prosent mener at sommeren blir bedre enn 2018, mens 44 prosent tror den blir nokså lik som i fjor. 15 prosent tror på nedgang. Dersom forventningene slår til, blir det sjette sommeren på rad med vekst fra utlandet. Optimismen råder i viktige og store sommermarkeder som Tyskland, Sverige, Nederland og USA.

– Det er viktig for hele landet. Dette er gjester som ofte blir i Norge over lang tid, og som samlet legger igjen mye penger, sier Bratland Holm.

Reiselivsnæringen i Norge er svært sesongbasert. Sommermånedene mai til august sto for over halvparten av alle gjestedøgn i 2018, og trenden ser ut til å fortsette.

– Det er viktig at sommeren går bra, men utfordringen ligger i å skape vekst også i de resterende månedene av året, påpeker Bratland Holm.

– Det er hyggelig at så mange ønsker å oppleve alt Norge har å by på av natur- og kulturopplevelser. Reiseliv er en viktig fremtidsnæring som bidrar til sysselsetting i hele landet. Men vi må fortsatt jobbe for å tiltrekke oss turister hele året, ikke bare i høysesongene. Det kan sikre mer stabile arbeidsplasser og et mer bærekraftig reiseliv, sier ”reiselivsminister” Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Magic Hotels