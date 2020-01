SORIA MORIA TIL VENEZIA

Soria Moria, den flotte badstua på Dalen, har mottatt DOGA-merket for design og arkitektur 2019. – Nå skal Soria Moria stilles ut i den prestisjefylte arkitekturbiennalen i Venezia, sier daglig leder Pål Kleffelgård i Telemarkskanalen Regionalpark.

Soria Moria-badstuen på Dalen er en badstue med moderne utforming i tre og ikledd gullspon som reflekterer sollyset. Installasjonen er en del av «Vannvegens fortellinger» og plassert i enden av Telemarkskanalen i et nydelig fjordlandskap. Vannvegens fortellinger er et stort kunstprosjekt hvor Telemarkskanalen regionalpark, i samarbeid med kanalkommunene, ønsker å bruke kunst og arkitektur til å skape ny oppmerksomhet om de kvalitetene som de har på og langs Telemarkskanalen. Det langsiktige målet er å etablere et kunstverk i hver av de seks kanalkommunene. Den første installasjonen i prosjektet som er ferdigstilt er Soria Moria på Dalen.

Soria Moria fikk DOGA-merket for «fremragende bruk av design og/eller arkitektur». Juryen sa følgende: «Dette er et nydelig prosjekt som treffer på det meste. Det er sjelden at et bygg forsterker opplevelsen av landskapet slik som Soria Moria lykkes med. Vi i juryen får en nesten fysisk opplevelse bare av å se bilder av anlegget slik det ligger i vannkanten. Dette er rett og slett et flott prosjekt – fra oppdragsgiverens vilje til å satse på design til det tverrfaglige teamets innsiktsfulle tolkning av landskapet og den lokale byggeskikken. Vi får enkelt og greit bare lyst til å reise dit!»

Arkitekturbiennalen i Venezia er verdens viktigste utstillinger innen arkitektur, i løpet av de seks månedene utstillingen varer, kommer det over 500.000 besøkende. Fotograf Dag Jenssen, som har tatt de flotte bildene av Soria Moria, er invitert til dette arrangementet for å stille ut arkitekturfoto på Time Place Existence-utstillingen, som finner sted i to av byens palasser.