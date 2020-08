SPEILSALEN PÅ BRITANNIA GJENÅPNET MED EGEN CAVIARBAR OG NYTT VINROM

Foto: Fredrik Ringe

Speilsalen på Britannia i Trondheim fikk Michelinstjerne etter kun 10 måneders drift og sikter nå mot nye mål. Speilsalen er nå gjenåpnet med en egen caviarbar og nytt vinrom, som en del av den nye opplevelsen.

– Etter et fantastisk første år i Speilsalen, som kulminerte i en stjerne i Michelin guiden, ønsker vi å sikte enda høyere og legge listen enda et hakk opp. Vi har derfor videreutviklet opplevelsen og vil tilby en enda høyere grad av service og interaksjon mellom kokker, gjester og servitører i Speilsalen, forteller en entusiastisk kjøkkensjef, Christopher Davidsen.

De to store chambré separéene er tatt ned og erstattet med to stasjoner med kokker, der den ene er en egen caviarbar, der gjestene vil tilbys eksklusiv caviar med tilhørende drikke. Den andre er en dessert-stasjon, der kokken står ute og lager dessert foran gjestene.

– Vi har redusert gjestekapasiteten litt i restauranten for å høyne kvaliteten på opplevelsen, det er blitt noen færre sitteplasser og flere bord for par. For oss handler dette også om at vi selv har lyst til å fornye oss. Og om vi ikke endrer oss og tør å søke utvikling, så står vi stille og stagnerer – det ønsker vi ikke, fortsetter Davidsen.

Et nytt vinrom er også blitt en del av nye Speilsalen, der en av Norges mest premierte sommelierer, Henrik Dahl Jahnsen, tilbyr gjestene nye smaksopplevelser og forsterker opplevelsen for vin-connoisseurene:

– Vårt nye vinrom er blitt et blikkfang i restauranten og jeg ser frem til å vise frem enda mer av faget vårt og sørge for store vinopplevelser i nye Speilsalen. Et av høydepunktene er et styrket samarbeid med Rossini Caviar og Krug Champagne. Jeg har gleden av å meddele at vi blir ny Krug Ambassade og vil kunne tilby et enda større utvalg av denne fantastiske champagnen på både glass og flaske, sier en begeistret Dahl Jahnsen.

Britannia’s restaurantdirektør, Ida Dønheim, ser utviklingen i Speilsalen som et ledd i en langsiktig strategi for å tiltrekke seg flere internasjonale gjester og foodies til hotellet og Trondheim:

– Britannia har seks spennende mat- og drikkekonsepter for alle anledninger, der Speilsalen er flaggskipet vårt, som leverer mat- og drikkeopplevelser på aller høyeste nivå. Både de som jobber der og vi på hele hotellet, er opptatt av å bli bedre, og vi ønsker oss enda mer internasjonal turisme i årene som kommer. Derfor gjør vi grep allerede nå for å rigge oss klar for dette og være proaktiv mot nye marked i årene fremover, sier Ida Dønheim.