SPEKTAKULÆRT MUSEUMSBYGG HAR SATT FART PÅ TURISMEN

Dundee ligger på den skotske østkysten, vel en times kjøring nord for Edinburgh. Dette har lenge vært en litt søvnig handels- og industriby, uten særlig turisme, slik er det ikke lenger. I september ifjor åpnet det spektakulære designmuseet, V&A Dundee, det har ført til ny interesse for utbygging og fornyelse av store deler av sentrum, og nylig ble Dundee valgt til beste by å bo i på de britiske øyer.

Det originale V&A i Londons South Kensington, har vært en av landets største turistattraksjoner i over 150 år, dette er verdens største museum for dekorativ kunst og design. V&A Dundee er et internasjonalt designmuseum med en sterk skotsk forankring, og første Victoria & Albert-museum utenfor London. Det nye museet regnes som det mest spektakulære nybygg i Storbritannia på mange år. Arkitekten er japanske Kengo Kuma. Han ville føre natur og arkitektur sammen, og skape en ny storstue for byen. Han sier også at klippene på nordøst Skottlands kystlinje har vært inspirasjon, men en legmann tenker også i retning Noas Ark. Kuma har kledd bygget med 2466 steinpaneler, som hver veier 3000 kilo. Dette er blitt et fantastisk museumsbygg, som virkelig har satt Dundee på kartet, og ført til besøksrekord av både briter og utlendinger. Nye hoteller, restauranter, attraksjoner og en storstilt urban fornyelse, er kommet i V&As kjølvann.

Neste museumsbygg av dette kaliberet som åpnes i Europa, kommer neste vår i Oslo, det nye Munchmuseet. Her har hotellutbyggerne vært ute i forkant, og Oslo var i utgangspunktet en viktigere turistdestinasjon enn Dundee, men også her vil vi sikkert merke betydelige ringvirkninger for reisebransjen av at vi får et nytt, monumentalt museumsbygg, som folk vil komme fra hele verden for å se. Innholdet i Munchmuseet vil nok også være en mye større turistmagnet enn selve bygningen.

– Det første halve året har vi hatt rundt 500.000 besøkende, det var egentlig besøkstallet vi hadde regnet med for hele det første året, så det er gått over all forventning, sier Alice Kennedy, hun er ansvarlig for turistutviklingen på V&A Dundee.

– Vi bruker over 1 milliard pund (NOK 11 milliarder) på transformasjonen av området langs elven, en blanding av offentlige og private investeringer. Hele investeringsprogrammet startet i 2001 og skal avsluttes i 2031, sier Gaynor Sullivan, Business Development Officer for Dundee. – Den største vitamininnsprøytingen har vært V&A, det har vært et absolutt kupp for byen. Investeringene har ført til at vi bl.a. har fått tittelen UNESCOs City of Design, som eneste by i UK. Nylig ble Dundee kåret til beste sted å bo i Skottland av The Sunday Times, mye på grunn av kulturtilbudet og naturligvis omgivelsene. Både National Geographic og Lonely Planet har listet oss som en destinasjon man må besøke. Det er kommet nye investeringer i reiselivet, bl.a. Malmaison Hotel, et nytt Sleeperz Hotel er åpnet på jernbanestasjonen og et nytt Marriott-hotell er nå også under bygging. Hotellkapasitet er allerede øket med over 30 prosent.

Bilde: V&A Dundee er et av de mest spektakulære nybyggene i Storbritannia på mange år. Til høyre ligger Robert Falcon Scotts ekspedisjonsskip, «RRS Discovery». Foto: ©Hufton+Crow

Les hele artikkelen i HRR nr.3