STATHOLDERGAARDEN – 25 ÅR PÅ TOPP I NORSK RESTAURANTBRANSJE

Statholdergaarden kan iår feire 25-års jubileum. Bocuse d’Or-vinner Bent Stiansen hadde fått nyss om at det sjarmerende lokalet i Kvadraturen var ledig, og trengte ikke lang betenkningstid før han slo til. Det har vært en suksesshistorie og de har tjent penger i alle år. Statholdergaarden er blitt beæret med Michelinstjerne de 22 siste årene, også det er verdt å feire. Bent Stiansen er den nordiske chef som har hatt Michelinstjerne lengst.

Statholdergaarden ønsker å bringe restaurantfaget og kunnskapen videre, derfor er de også en av bransjens fremste lærlingebedrifter og er omtalt som “et drømmested for enhver kokkelærling med ambisjoner”.

– Hver dag må vi utvikle oss for å være på høyden, vi er en annerledes restaurant idag enn for 22 år siden. Det er en totalopplevelse vi selger og alt må fungere, det er jo totalopplevelsen gjesten kjøper, ikke bare maten. En av styrkene våre er at vi har like mye fokus på salen som på maten, slik at totalproduktet er godt. Vi har kun skandinaviske servitører, mest norske, vårt kjernepublikum, som jeg vil beskrive som normale nordmenn, skal føle seg hjemme hos oss og slippe å snakke engelsk. Gjestefordelingen er vel omtrent 75 prosent private og resten business, trenden har vært mer og mer private gjester. Det skyldes blant annet at næringslivet har fått strengere regler og privatpersoner har fått bedre råd. Det er alltid noen som har en anledning å feire, sier Bent Stiansen.

I tillegg til Statholdergaarden, driver Bent Stiansen og hans 40 medarbeidere også Statholderens Krostue og serveringen på Småflaskemuseet, vegg i vegg.

Hotellbransjen klager over overetablering i Oslo, er det for mange restauranter også?

– Det er mer enn nok restauranter også, men jeg tror de som konsentrerer seg om opplevelser for gjestene, gjenkjennelighet og trygghet, vil vinne. Publikum er jo relativt trofaste, de liker å prøve nye steder, men har en tendens til å komme tilbake. Vi har svært mange som kan kalles stamgjester, men vi må hele tiden skape oppmerksomhet rundt restauranten for å greie å fylle den, 220 kvelder i året. Så langt iår har vi hatt rundt 10% omsetningsøkning fra samme periode ifjor, og fjoråret var også ganske bra med litt over NOK 41 millioner i totalomsetning.

– Både morsomt og viktig å ha lærlinger

Dere er også en av de i restaurantbransjen som gjennom alle år har tatt inn flest lærlinger, er dette noe du brenner spesielt for?

– Ja, jeg pleier å si at vi lever fordi vi har elever. Det er viktig for oss å ha elever, av mange årsaker, hvert år tar vi inn 5 kokkeelever og 4 servitørelever. Vi ønsker å bringe faget og kunnskapen videre, dette er en kjempestor glede og inspirasjon. Jeg er veldig stolt over at vi har mange lærlinger, det bidrar også til å holde oss andre unge til sinns.

Hva er det som gjør Statholdergaarden til en suksessbedrift når det gjelder lærlinger?

– Jeg tror det er at vi bryr oss. Vi får jo lærlingetilskudd fra Staten, som blir pløyet tilbake til elevene, pluss at vi synes det er gøy med unge mennesker som skal videre i faget. Det er et slags drivstoff i organisasjonen å jobbe med unge og nysgjerrige bransjefolk, det gjør også at vi hele tiden må utvikle oss. Vi følger opp lærlingene hele tiden og tar av “støttehjulene” når de greier seg selv. Mange markante personer i bransjen har vært innom og jobbet hos oss, det er vi svært stolte av

Bilde: – Det er en totalopplevelse vi selger og alt må fungere, det er jo totalopplevelsen gjesten kjøper, ikke bare maten, sier Bent Stiansen.

