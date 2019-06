STAVANGER KOMMUNE SNUR – OLD IRISH PUB KAN ÅPNE

Stavanger kommune nektet i mai å gi skjenkebevilling til Old Irish Pub. Etter at huseier, Olav Thon, ville ta saken til rettssystemet, skiftet partiet Venstre side, og torsdag ble det flertall i formannskapet for å gi nattklubbevilling til Old Irish Pub.

– Vi er helt uenig i at Old Irish Pub skal få skjenkeløyve, men vi ser ingen muligheter i lovverket som gjør det mulig å frata dem det, sier Venstres ordførerkandidat, Jan Erik Søndeland til Nettavisen. Søndeland har vært den sterkeste kritikeren av Old Irish Pub og har uttalt at det var ”uaktuelt å la seg kue av Olav Thon”.

The Old Irish Pub ble i mai nektet skjenkebevilling i Stavanger, med én stemmes overvekt i formannskapet. Stavanger-politikernes bevillingsnekt skyldtes at den danske pub-kjeden bl.a. har brutt regelverket ved å la 9 polske håndverkere bo i tredje etasje i De Røde Sjøhus, som eies av Olav Thon, mens de arbeidet med å bygge opp puben. To uker senere var de samme arbeiderne blitt flyttet til en vanlig enebolig i Stavanger, også det i strid med reglene. Arbeidstilsynet ila pubkjeden et overtredelsesgebyr på NOK 300.000 for disse forholdene. Senere skal de ha satt opp noe enkelte politikere omtaler som ulovlig alkoholreklame, utenfor lokalene på De Røde Sjøhus.

The Old Irish Pub har drevet irske puber i Danmark siden 2006, de har også fire puber i drift i Norge, to i Oslo og en hver i Drammen og Skien. Nå kan de åpne deres femte norske pub i Stavanger. Per i dag har selskapet 1300 ansatte i Danmark og rundt 200 i Norge. Målet er å komme opp i 10 puber i Norge i løpet av kort tid. De tar i første omgang sikte på de større byene, særlig Bergen og Trondheim.