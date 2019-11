STEEN-MEVOLD SKAL UTVIKLE HELE SCANDICS HOTELLPORTEFØLJE

Etter 9 år som sjef for Scandic Hotels Norge, rykker Svein Arild Steen-Mevold opp som ansvarlig for utvikling av hele konsernets hotellportefølje. Som Chief Portfolio Officer, skal han styrke hotellkjedens vekst i Norden og Europa forøvrig.

Steen-Mevold vil ha kontor i Oslo og Stockholm. Han skal rapportere til Scandics konsernsjef og vil sitte i selskapets konsernledelse. I den nye stillingsbeskrivelsen inngår kjøp av hoteller, inngåelse av hotellavtaler, oppgraderinger og nyåpninger.

– I hele min periode i Scandic har jeg jobbet med vekst og utvikling. Det ligger betydelig potensiale i å koordinere ressurser og utnytte stordriftsfordeler innen utvikling av porteføljen. Å få gjøre dette for hele konsernet er en drømmejobb, sier Svein Arild Steen-Mevold.

Overgangen skjer 1. januar 2020. Asle Prestgard, som i dag er distriktsdirektør i Vest i Norge, blir da fungerende sjef for Scandic Norge. Arbeidet med å rekruttere ny norgessjef er i gang.

– Etterhvert som Scandic er blitt større, har vi sett behov for et sterkere grep om porteføljestyringen vår. Derfor koordinerer vi vår kompetanse innen alt fra leieavtaler, til konseptutvikling og investeringer. Jeg er overbevist om at Svein Arild vil lykkes med å lede dette viktige arbeidet, sier Scandics konsernsjef, Jens Mathiesen.

Under Steen-Mevolds 9 år som administrerende direktør har Scandic Hotels Norge vokst fra 18 til 87 hoteller, med nesten en tidobling i omsetning. Oppkjøp av Rica var et viktig løft.

– Aller mest stolt er jeg av at vi sammen har bygget en inkluderende kultur. Hver gang vi har kjøpt et eller flere hoteller, har vi klart å innlemme disse i familien. For ni år siden var vi 600 ansatte i Scandic Norge. Nå løper det 5000 Scandianere rundt i vårt langstrakte land. Det er lagarbeid på høyt nivå, sier Steen-Mevold.

Scandic-kjeden har i dag ca. 284 hoteller i drift og utvikling Europa. Kjeden er ledende hotellaktør i Norden og er notert på Stockholmsbørsen.