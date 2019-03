STERK FEBRUAR OG EVENTYRLIG MARS PÅ BEITOSTØLEN

– Vi driver kontinuerlig med utvikling av aktiviteter og attraksjoner på Beitostølen. I vinterferien arrangerte vi vår først snøskulpturfestival. Syv kinesiske kunstnere laget store snøskulpturer av bl.a. Slottet, Stortinget og elger. Det var fantastisk å se hvordan de jobbet, det ble en turistmagnet og aldri er det blitt tatt så mange fotos på Beitostølen, videoen tok også av på Facebook, sier Atle Hovi, adm. dir. i Beitostølen Resort AS*

– Uke 7, 9 og 9 var tre sterke vinterferieuker. Februar er tradisjonelt en god måned. I februar hadde vi rene påskeværet, noe vinterferiegjestene satte pris på. Nordmenn er naturlig nok viktigste gjestegruppe, men i uke 7 hadde vi rundt 90% dansker. Danske gjester er grunnfjellet vårt blant utlendingene, et stabilt marked med lange tradisjoner for vinterferie i Norge. I uke 8 var Østlandet dominerende, og i uke 9 var det hyggelig vekst fra Oppland og Vestlandet. Hovedmarkedet, rundt 75% av totalen, ligger generelt i en tre timers kjøreradius rundt Beitostølen.

I begynnelsen av mars hadde vi World Masters, veteran-VM i langrenn med 1050 deltagere. Et kjempearrangement som fylte opp alle sengene her i 10 – 12 dager. Vi hadde deretter en stor kongress og siste uke i mars arrangeres Ridderrennet, så mars iår er som et eventyr. Første uke i april har vi Rypesleppet, et sosialt skirenn for damer. Første helg i april er det Alpint hotellmesterskap, alle i hotellbransjen inviteres til delta, iår arrangeres mesterskapet for tyvende gang, sier Atle Hovi.

2 hoteller, 200 leiligheter og 2000 private hytter

– Vi har to hoteller på Beitostølen, det er kun 200 meter mellom dem. Radisson Blu Mountain Resort er et franchisehotell, som eies og drives av oss. Hotellet har 124 komfortable rom og suiter. Det er stort sett ferie-/fritidsgjester her, men vi har fine møtefasiliteter, så vi har en god del kurs og konferanser også. De som bruker hotellene mest er faktisk hytteeierne, mange har bedrifter og tar med medarbeidere og kolleger til samlinger på Beitostølen. Det er 2000 private hytter her, så det er også et betydelig marked for hotellene og de 15 serveringsstedene.

Bergo Hotel eies også av oss og opereres som et frittstående hotell. Vi vurderte kjedemedlemskap for Bergo, men med kun 30 rom er det ikke så viktig. Man er jo med i en kjede for å få litt ekstra drahjelp, men de 30 rommene greier vi å fylle selv.

Gunstig med sen påske

– Innbookingen for påsken ser bra ut. Påsken kommer jo sent, men det er for så vidt gunstig for oss. Ifjor var påsken ferdig 1.april, da dro alle og luften gikk litt ut av ballongen. Iår er det påske tredje uke i april, sist det skjedde hadde vi 80% belegg. Vinteren blir strukket ut og folk har en grunn til å dra til fjells også i april. Det beste hadde vært om påsken falt i tredje uke av april bestandig, da hadde vi fått en lang, fin vintersesong. Jeg har vært her i 23 år og vi har alltid hatt nok snø i påsken.

Selskapet vårt investerte 15 millioner kroner ifjor, alt vi tjener pløyer vi tilbake i virksomheten for å forbedre produktet. Alle rommene på Radisson Blu er renovert og Bergo Hotel er totalrenovert. Vi jobber kontinuerlig med konseptutvikling, opplevelser og aktiviteter, det er jo det folk kommer for, ikke for å sove i en hotellseng. Alle investeringer gjøres i et helårsperspektiv. Folk er sultne på nye opplevelser, og det er jo det vi driver med, så jeg er sikker på at reiselivet har en lys fremtid!, avslutter Atle Hovi på Beitostølen.

*Beitostølen Resort AS består av hotellene Radisson Blu Mountain Resort Beitostølen og Bergo Hotel. Flere Leilighets- og hytteanlegg, samt Beitostølen Skiheiser og Beitostølen Sommerpark.

Foto: Kåre Weeg

