STERK VEKST FOR SKOTSK GIN

Skottland forbindes naturligvis nært med whisky, men i de senere år er det også dukket opp mange nye gin-produsenter. Det finnes over 50 gin-destillerier i Skottland nå og rundt 75% av den britiske produksjonen av gin foregår i Skottland. Det skyldes blant annet den gode vannkvaliteten de fleste steder, vann er like viktig i gin-produksjon som i produksjon av whisky. Gin-markedet har utviklet seg sterkt i de ti siste årene, og selv i Skottland er gin mer populært enn whisky blant de yngre, og gin-markedet vokser fortsatt.

Edinburgh Gin ble startet i 2000 av et par entusiaster, etterhvert ble de kjøpt opp av det skotske, internasjonale drikkevareselskapet Ian Macleod Distillers (IMD). Edinburgh Gin produseres på to destillerier i Edinburgh, det minste, men mest sentrale, tilbyr også guidede rundturer, der man får en innføring i historien rundt gin, samt ikke minst en prøvesmaking av forskjellige produkter. Disse turene er rangert blant Edinburghs tyve mest populære turistattraksjoner på TripAdvisor.

Edinburgh Gin lager en rekke forskjellige utgaver av gin, samt en serie ginbaserte likører. Mange av disse har fått utmerkelser i forskjellige konkurranser. Målet har fra utgangspunktet av vært å lage ginbaserte drikkevarer av verdensklasse.

Edinburgh Gin produserer i stilen London Dry. Tørr, lett aromatisert og ren gin. Einerbær, som er en nødvendig ingrediens i all gin, balansert med frisk sitrussmak, er fremtredende.

Nå skal Edinburgh Gin øke produksjonskapasiteten med over 200%. De bygger et nytt destilleri og besøkssenter i Edinburghs historiske “Old Town”. Her vil de kunne ta imot over 100.000 besøkende i året. Det nye senteret blir på 1357 kvm og vil omfatte destilleri, med glassvegg mot gaten, og en takterrasse med botaniske ingredienser og private smaksrom.

– Dette blir begynnelsen på et spennende nytt kapittel i utviklingen av Edinburgh Gin, sier Neil Mowat, UK markedsdirektør for Ian Macleod Distillers. – Som ‘No.1 super premium ginmerke i UK’, er Edinburgh Gin svært etterspurt og denne investeringen er vår forpliktelse til fortsatt innovasjon og vekst.

Norsk importør for Edinburgh Gin/Ian Macleod Distillers er Cask AS.

Foto: VisitScotland