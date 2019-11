STERK VEKST I MOBILSØK PÅ VISITNORWAY

Den organiske trafikken økte med hele 21 prosent på Visit Norways websider i perioden januar – oktober 2019, i forhold til samme periode i 2018, målt i antall leserøkter (sessions). Dette i en periode der annonseringen for å drive besøkende inn mot visitnorway.com har vært lavere enn på mange år.

– Det er jo rett og slett vilt gode resultater, sier Katrine Mosfjeld, som leder forbrukermarkedsføringen i Innovasjon Norge Reiseliv.

Totalt utgjorde den organiske trafikken, altså trafikk fra søk i Google og andre søkemotorer, 14,1 millioner besøk i perioden. Det betyr en økning på 2,4 millioner flere organiske leserøkter (sessions) på Visit Norway hittil i år. Disse brukerne besøker 2,1 sider per besøk, så økningen tilsvarer 5,3 millioner flere sidevisninger.

– Økningen kan tyde på en generelt høyere interesse for Norge som reisemål både hjemme og i utlandet, men også at nettstedet har styrket sin posisjon. Blant annet har vi publisert mer enn 350 nye artikler tilsammen, fordelt på våre 15 språkversjoner i løpet av perioden, sier Christine Baglo, ansvarlig redaktør for Visitnorway.com.

Artiklene har hatt fokus på hele Norge, hele året, kultur, arkitektur, mat og drikke, spennende aktivitetstilbud, samt litt mer «quirky» opplevelser.

– Og ikke minst, har vi laget et helt nytt univers for bærekraftig og mer miljøvennlig reising, som gjør det lettere for turistene å kommer og være mer ansvarlige turister, forteller Baglo.

Totalt kommer nå 74 prosent av trafikken på nettportalen fra organiske søk, mot 59 prosent i tilsvarende samme periode i fjor.

Spesielt i mange av nærmarkedene ser vi en sterkt voksende trend. For eksempel har den organiske trafikken til både den nederlandske, danske og russiske språkversjonen økt med hele mer enn 50 prosent og den svenske med 37 prosent og i Norge er økningen på så mye som 33 prosent.

Nesten all den organiske trafikkveksten er kommet fra mobilsøk. Den organiske trafikken fra søk på mobil var over 40 prosent høyere i denne perioden enn i samme periode i fjor. Mobiltrafikk stod for opptil hele 73 prosent av den totale trafikken i enkelte markeder i de mest populære feriemånedene i sommer. Totalt står mobiltrafikken for rundt 58 prosent av den totale trafikken hittil i år, mot 17 prosent for fem år siden.