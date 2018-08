STJERNEKOKKEN OG RESTAURANTKONGEN JOËL ROBUCHON ER DØD

Joël Robuchon , en av Frankrikes og verdens fremste kokker og restauratører, døde i Genève mandag etter lengre tids sykdom, han ble 73 år gammel. Hans restauranter i 13 land har fått ialt 32 Michelin-stjerner.

Robuchon anses som den mest innflytelsesrike franske kjøkkensjefen etter “nouvelle cuisine”-epoken. “Cuisine moderne”, med få ingredienser, var Robuchons stil.

Robuchon åpnet sin første restaurant i 1981, i Paris, det tok ikke lang tid før han ble belønnet med tre Michelin-stjerner.

Robuchon var en visjonær kjøkkensjef, som også ble kjent for å fjerne kjøkkenveggen, for å gi gjestene innsyn i kokkenes innsats. Han grunnla en rekke restauranter som revolusjonerte matkunst på høyt nivå på tre kontinenter. Hans restauranter, L’Atelier de Joël Robuchon, tiltrakk seg matinteresserte gjester i bl.a. Paris, London, Tokyo og Macao. Joël Robuchon ble også kåret til en av fire “Chefs of the Century” av “matbibelen” Gault Millau.