STJERNEKOKKER TIL SMAK 2020

Bocuse d’Or Norge er som «Olympiatoppen» for norske mesterkokker. Nå er det klart at de får sin egen dag på SMAK 2020.

Årets kokk-dagen går av stabelen på SMAK 2020 onsdag 4. mars 2020. Her møter du flere av landets ledende kokker i demonstrasjoner, foredrag og samtaler.

– Vårt mål er å utvikle norske kokker til å bli best i verden. Og så vil vi bidra til å øke den generelle kunnskapen og entusiasmen rundt norsk gastronomi, samtidig som vi bidrar til at kokkeyrkets posisjon forblir tydelig i en hjemlig utvikling, der kokkenes rolle bare vil bli enda viktigere. Vi fungerer som et slags «åpent innovasjonssystem» og det er spennende for oss å organisere denne dagen på nettopp SMAK 2020, sier daglig leder i Bocuse d’Or Norge, Arne Sørvig.

Prosjektleder for SMAK 2020, Torill Engelberg, er veldig glad for at Bocuse d’Or-systemet velger å engasjere sitt stjernegalleri – og lage en helt egen «Årets kokk-dag» under arrangementet:

– Dette er en veldig viktig aktør og utgjør et stolt knippe ambassadører for Matnasjonen Norge. Denne gjengen er de som har satt norsk mat og kokkekunst på verdenskartet! Vi gleder oss stort til at alle våre besøkende nå får muligheten til å møte og lære av våre aller beste, sier Engelberg.

Bocuse-sjefen avslører ikke for mange detaljer ennå, men forteller at flere av landets Bocuse-kokker bidrar i planleggingen og allerede har meldt sin ankomst:

Disse er Bent Stiansen, Geir Skeie, Christopher W. Davidsen, Gunnar Hvarnes og Tom Victor Gausdal. I tillegg treffer vi Aleksander Vartdal, som vant første utgaven av Årets unge kokk i Mathallen og selvsagt Christian André Pettersen, Norges kandidat til Bocuse d’Or 2021.

– Selv om ikke alle detaljer er på plass ennå, kjenner jeg meg trygg på at dette blir en topp inspirasjonsdag, smiler Arne Sørvig.

Foto: Fredrik Ringe