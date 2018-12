STOR INTERESSE FOR TRAVELMATCH

Interessen for TravelMatch er større enn noen gang. Når dørene åpner for 8. gang for Norges største B2B workshop for utgående trafikk, i Oslo Kongressenter den 24. januar, er rekordmange deltagere på plass for å treffe den norske reiselivsbransjen.

– Og det kunne vært ganske mange flere, sier prosjektleder Arne Sundt-Bjerck. Også denne gangen har vi en ganske lang venteliste med aktører som gjerne ville deltatt, fremholder han.

Vel 150 aktører fra en rekke turistkontorer, flyselskaper, hotellkjeder etc., og ikke minst DMC´s, er klare for å møte potensielle samarbeidspartnere fra norsk reiseliv. Ifølge Arne Sundt-Bjerck, er det en bra mix av gammelt og nytt. – En god del har faktisk deltatt hvert eneste år helt fra starten av TravelMatch, og fungerer på mange måter som garantister for at TravelMatch er et godt fungerende arrangement, som gir resultater for deltagerne. Samtidig kan vi glede oss over en lang rekke nye, og til dels ukjente aktører, etterhvert som ryktet om TravelMatch sprer seg i markedet. Så TravelMatch 2019 gir gode muligheter både for å pleie kontakten med ulike samarbeidspartnere, samtidig som man kan stifte nye bekjentskaper.

TravelMatch gir som vanlig et godt speilbilde av at reiseliv i høy grad er en internasjonal sektor, og at nordmenn stadig er på jakt etter nye og spennende reisemål. Selgerne representerer et stort spekter av DMC´s fra en rekke land, både i Europa og fra andre kontinenter, og det samme kan sies om turistkontorene som deltar. Dessuten finner vi de fleste internasjonale flyselskapene som flyr på Norge på workshopen, og disse dekker jo de aller fleste verdenshjørner. Så uansett hva norske reiseaktører er på jakt etter, vil de stort sett kunne finne det på TravelMatch.

TravelMatch gir muligheter for å forhåndsbooke møter, selv om det også er mulig med spontane møter og mingling på selve arrangementet. – Mange har allerede sikret seg plass og møteavtaler, påpeker Arne Sundt-Bjerck, og legger til at for de som ikke har gjort dette, begynner det nå å haste for å få fullt utbytte av arrangementet. – De mest attraktive selgerne er gjerne de som blir fullbooket først. Så her er det bare å kaste seg over tastaturet, avslutter Arne Sundt-Bjerck, som ser frem til nok et spennende TravelMatch arrangement.