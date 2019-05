STOR INTERESSE FOR VERDENS HØYESTE TREHUS-HOTELL

Hotellinvestorene Anders og Arthur Buchardt er overbevist om at spesielle og gode hoteller kan sette mindre steder på kartet. Det er derfor ikke så merkelig at det er de som står bak Mjøstårnet i Brumunddal, verdens høyeste trehus. I store deler av bygget er det hotell, Wood Hotel by Frich’s, som åpnet dørene i begynnelsen av mars. Mjøstårnet strekker seg 85,4 meter over bakken og ligger mellom E6 og Mjøsa. Dette er et innovativt og unikt bygg, som fikk gullmedalje i New York Design Awards 2018.

Mjøstårnet inneholder 72 hotellrom. Resepsjon og restaurant i 1. etasje, samt konferanserom i 2. og 17. etasje. Ellers er det 32 selveierleiligheter og fem etasjer med kontorlokaler. Det er også en stor svømmehall inntil hotellet, denne driftes av Ringsaker Kommune. Rommene har en enkel stil, men med gjennomgående høy kvalitet i materialer og utstyr. Det er naturligvis mye treverk som går igjen i interiøret også, både på rommene og i fellesarealene. Alle rommene har flott utsikt. Lokale leverandører har bl.a. levert møbler og tekstiler. Det er en god og lun atmosfære i bygget, selv om det er store vindusflater og høyt under taket.

– Det har vært en hektisk tid etter åpningen 1.mars. Vi opplever svært stor interesse for hotellet og har hatt enormt mye folk på besøk, men det har vært moro, sier daglig leder Kari K. Liberg.

– Vi har hatt mye kurs- og konferansetrafikk allerede, pluss en god del fritidstrafikk, særlig i helgene. Vi satser på kurs- og konferansemarkedet i hovedsesongen, maksimal kapasitet på møter er rundt 120 personer. Til sommeren blir det mer ferie-/fritidsgjester, vi har bl.a. innbooket en god del trafikk fra turoperatører. Restauranten og baren er også allerede godt besøkt, den første tiden har det vært mye trafikk fra lokalmiljøet. Vi ser et stort potensiale på kafé- og restaurantdriften, til sommeren får vi en kjempestor uteservering ved båthavna utenfor her. Beliggenheten ved E6, gjør at vi er lett tilgjengelig for veifarende. Innbookingen fremover ser også veldig bra ut, så vi er godt fornøyd så langt.

Det kommer en god del trafikk fordi vi er et spektakulært hotell, men det viser seg også at Brumunddal hadde behov for et hotell. Det blir spennende å se hvor mye ferie- og fritidstrafikk vi får til sommeren, hvor mange som vil gjøre en stopp hos oss underveis, sier Kari K. Liberg.

Bilde: – Vi opplever svært stor interesse for hotellet og har hatt enormt mye folk på besøk, sier daglig leder Kari K. Liberg.

Foto: Frode Dalseng

Les hele artikkelen i HRR nr.3