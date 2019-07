STOR INVESTERINGSVILJE I LONDONS HOTELLMARKED

Et nytt hotell åpnes omtrent hver tolvte dag i London. Etterspørselen fra ferie-/fritidssegmentet og forretningsreisende holder seg på høyt nivå, og TripAdvisor har nylig kåret den britiske hovedstaden til “Top Destination 2019″. Over 11.600 nye hotellrom kommer innen 2020.

I juli 2018 hadde den britiske hovedstaden rundt 140.000 hotellrom, ifølge London Hotel Development Monitor Report. Nå er det 11.600 nye rom i pipelinen, de skal stå klare før 2020 er over. Per idag er det 86 hotellprosjekter i pipeline i London, 31 av disse skal åpne iår, 30 i 2020. Ialt kommer de 86 planlagte hotellene til å få 16.208 gjesterom, ifølge TopHotelConstruction.

Hotellveksten i London er sterkere enn i de fleste større byer på kontinentet, f.eks. Paris og Berlin. Økningen kommer både i luksuskategorien og i økonomisegmentet. Det kommer også stadig flere design- og lifestyle-hoteller, f.eks. CitizenM, Soho House, Rosewood og The Ned. Britiske pund er svakere enn for noen år siden, det har tiltrukket utenlandske investorer i hotelleiendom. Dette til tross for usikkerhet rundt hvilket forhold UK skal ha til EU, når Brexit endelig blir en realitet.

Noen av de nye hotellene som kommer i London:

The Londoner, et fem-stjerners hotell med 350 rom og 15 suiter, fem restauranter, ballroom, spa og to kinoer. Hotellet blir på 15 etasjer, mange under bakken, og åpnes i 2020 på Leicester Square.

Den tidligere amerikanske ambassade på Berkeley Square bygges nå om til Rosewood Hotel. Her blir det kun 137 gjesterom, men et stort utvalg serveringssteder, blant annet fem gourmetrestauranter. Hotellet får også et ballroom som kan ta 1000 gjester, pluss et spa.

Manhattan Loft Gardens, et designhotell med 150 rom. Hotellet skal ligge i de syv øverste etasjene av det 42 etasjers høyhuset Manhattan Loft Gardens.

Art’otel London Battersea Power Station, ved Themsen, får 160 rom, svømmebasseng og signaturrestaurant på taket.

