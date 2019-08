STORDALEN EKSPANDERER I FINLAND

Hotellkonsernet Nordic Choice Hotels kjøper den finske hotellgruppen Kämp Collection Hotels, som består av elleve hoteller og er markedsleder i luksus- og livsstilsegmentet i Finland.

– Kjøpet av Kämp Collection Hotels er en milepæl for både selskapet og meg selv, og er en av de viktigste dealene jeg har gjort i hotellbransjen. Nordic Choice Hotels skal være et nordisk hotellkonsern, og som ny eier av Kämp Collection Hotels, blir vi for alvor en viktig nordisk spiller. Kämp Hotel er en institusjon i Helsinki, og Kämp Collection Hotels’ samling av hoteller har en unikhet og særegenhet som det globale hotellmarkedet knapt har sett maken til. I tillegg er verdiene de står for og kulturen blant ansatte, en perfekt match for Nordic Choice Hotels. Vi er både stolte og ydmyke over å skulle drive Kämp Hotels videre og ønsker å bevare de flotte tradisjonene som merkevarene representer, sier eier og grunnlegger av Nordic Choice Hotels, Petter A. Stordalen (bildet).

– I 2016 åpnet vi våre første to Clarion-hoteller i Finland, og i 2016 ble det finske boutiquehotellet F6 i Helsinki også del av porteføljen. Med over 200 hoteller på over 100 destinasjoner, er ambisjonen å bli det beste hotellselskapet i Norden, med bred dekning i alle store nordiske byer. Ekspansjonen i Finland er derfor et viktig strategisk steg for konsernet. Luksus- og livsstilsegmentet i hotellbransjen vokser globalt, og med kjøpet av Kämp Hotels, styrker vi vårt tilbud av premium-hoteller i Norden, sier administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth.

Kämp Collection Hotels har tilsammen 1406 hotellrom, samt 350 i rom i pipeline, 17 restauranter og mer enn 550 ansatte. I 2019 har selskapet mål om å omsette for 100 millioner euro (NOK 1 milliard).

Historien til Kämp Hotels startet i 1887 da grunnlegger Carl Kämp bygget Grand Hotel i Helsinki, som i dag heter Kämp Hotel og er Finlands mest kjente og ærverdige hotell. I dag består hotellkjeden av en samling hoteller med sterke selvstendige merkevarer, som inkluderer blant annet Kämp, St. George, GLO Hotels, Hotel Fabian og Klaus K. I tillegg driver Kämp Hotels noen av Finlands best kjente restauranter.

– Stordalen og Nordic Choice Hotels har vist en imponerende evne til å bygge sterke selvstendige merkevarer som At Six i Stockholm og The Thief i Oslo. Vi er overbevist om at Nordic Choice Hotels er en utmerket match for Kämp Collection Hotels og ser frem til å gi våre nåværende og nye gjester en fantastisk opplevelse på våre hoteller, sier administrerende direktør for Kämp Collection Hotels, Laura Tarkka.

Kjøpet av Kämp Collection Hotels skal godkjennes av konkurransemyndighetene i Finland i løpet av høsten.