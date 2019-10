STORDALEN OG ALTOR KJØPER VINGGRUPPEN

Petter Stordalen har, sammen med Altor og TDR Capital, inngått en avtale om å kjøpe Vinggruppen. Stordalen-kontrollerte Strawberry Group, sammen med Altor Fund V (Altor) og TDR Capital, skal sikre et sterkt og langsiktig nordisk eierskap av Vinggruppen, som har totalt 2300 ansatte i Ving, Spies, Tjæreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

– Jeg er utrolig glad for at Stordalen, Altor og TDR blir våre nye eiere. Deres store bransjekompetanse og finansielle styrke gir oss den langsiktige stabiliteten vi trenger – og i tillegg helt nye muligheter for å utvikle utvalget for kundene våre fremover. Denne avtalen betyr også at jobben til de drøyt 2300 personene som jobber i Vinggruppen, inklusive flyselskapet vårt, reddes, sier Magnus Wikener, konsernsjef i Vinggruppen i Norden.

– I dag er en stor dag for en mann som elsker reiselivsbransjen. Vinggruppen i Norden har skapt en portefølje med sterke nordiske merkevarer, og er i dag selve kronjuvelen blant nordiske reisearrangører. Derfor er jeg utrolig stolt over at vi, sammen med to solide partnere, har landet på en løsning som gjør at vi nå kan sikre fremtiden til disse selskapene. Og ikke minst, at de 400.000 menneskene som allerede har booket juleferie og sommerferien sin gjennom Ving, Spies, Tjæreborg og Globetrotter, nå får reisen sin gjennomført. Denne avtalen betyr først og fremst forutsigbarhet og trygghet for kundene og personalet. Og med et sterkt og langsiktig nordisk eierskap, får Vinggruppen nå forutsetningene de trenger for å gjøre det de er best på: nemlig å skape unike opplevelser for gjestene sine og gi dem “de beste ukene i året”, sier den nye eieren, Strawberry Groups Petter Stordalen.

– Vinggruppen er et fantastisk selskap med god lønnsomhet, som har havnet i en veldig uheldig situasjon. De er i dag markedsleder innen feriereiser, takket være egne konsepter som Sunwing og Sunprime. De har også vært ledende i omstillingen til online-bestillinger. Sammen med øvrige finansieringskilder, kommer vi til å stille omtrent 6 milliarder svenske kroner i likviditet og garantier. Det sikrer virksomheten og skaper et stabilt fundament for den fremtidige utviklingen, sier Harald Mix, partner i Altor.

Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent hver av selskapet, og TDR Capital kjøpe de resterende 20 prosentene. All virksomhet vil bli overført til et nytt selskap, der transaksjonen innebærer en kombinasjon av kjøp av hele selskapet, eller eiendelene til visse selskaper fra den tidligere juridiske strukturen i Vinggruppen.

Bilde: Petter A. Stordalen og Magnus Wikener, konsernsjef i Vinggruppen i Norden.