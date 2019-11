STORSLÅTT ÅPNINGSFEST I DRAMMEN

Quality Hotel River Station sparte ikke på kruttet da de inviterte til åpningsfest med togtur, stand-up og konsert torsdag 14. november.

Hotellet, som offisielt åpnet dørene 1. november, startet feiringen ombord på et innleid tog med inviterte gjester og jazzband, fra Oslo S til Drammen. Sentralt plassert som nærmeste nabo til Drammen stasjon, var det kort vei for både toggjester og andre inviterte til å fortsette festlighetene inne på Quality Hotel River Station, da toget rullet inn på spor 1 i Drammen.

– Denne dagen har vi ventet lenge på. Det har vært en eventyrlig åpning og vi er stolte av at alle våre kunder, samarbeidspartnere og kolleger tok turen hit i dag. I kveld er målet å hylle våre ansatte og lage en Quality Hotel-fest for alle som har stått på for å gjøre denne drømmen virkelig. Nå kickstarter vi en fantastisk julebordssesong og med det nye året i sikte, ligger 2020 an til å bli et eventyr. I kveld skal vi feste og feire for Drammen og for fremtiden, sa hotelldirektør Anne-Margrethe Tveit, da hun ønsket de 600 gjestene velkommen i hotellets største konferansesal Elvebredden.

Kveldens konferansier var komiker Dora Thorhallsdottir som speed-intervjuet Petter A. Stordalen på scenen.

– Quality Hotel River Station har blitt et fantastisk hotell, med en spektakulær utsikt og beliggenhet. Teamet på hotellet har all grunn til å være stolte over jobben de gjør og sin nye arbeidsplass. Drammen er et sentralt knutepunkt i regionen, og jeg er derfor ikke i tvil om at hotellet vil gjøre det godt i kurs- og konferansemarkedet. Det har skjedd så utrolig mye positivt i Drammen de siste tiårene, og jeg er glad for at Nordic Choice Hotels har vært tilstedeværende i byen i lang tid, sier grunnlegger av hotellkonsernet, Petter A. Stordalen, som nå har totalt tre hoteller i Drammen.

Programmet på scenen ble avsluttet av Drammens-bandet Rat City, bestående av tidligere medlemmer av Donkeyboy, mens gjestene fortsatte kvelden med mat og drikke i hotellets hovedrestaurant Brasserie X og i Sidespor bar, med utsikt over Drammenselva og Aass Bryggeri.

Quality Hotel River Station:

Antall rom: 247 hotellrom og 2 suiter

Antall etasjer: 14

Storsal: Elvebredden med plass til ca. 400 personer

Konferanserom: 9 konferanserom

Restaurant: “Brasserie X” med 80 sitteplasser

Bar: Sidespor Bar

Byggherre: Bane NOR Eiendom

Bilde: Hotelldirektør Anne-Margrethe Tveit, administrerende direktør for Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth og grunnlegger av Nordic Choice Hotels Petter A. Stordalen.