STORT BORTFALL AV UTENLANDSKE GJESTER – MÅ ERSTATTES AV NORSKE

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

– Frem til sist vinter har det vært en fin vekst for alpinnæringen i Norge, vi har hatt vekst i heiskortomsetningen hvert år, nå er usikkerheten stor rundt omkring. Vi har 210 alpinanlegg som medlemmer, noen er store, men 60% omsetter for under 2 millioner kroner i året, og alle er i en svært sårbar situasjon, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær, Alpinanleggenes Landsforening.

– Vi har avskrevet utenlandske turister for en tid fremover, det betyr bortfall av et stort antall gjester i de større alpinanleggene. Bortfallet må i så stor grad som mulig bli forsøkt erstattet av norske gjester. Flere av de store norske vintersportsstedene vil markedsføre seg sterkere enn vanlig her hjemme. Vi er også i dialog med Innovasjon Norge, som vanligvis kjører utenlandskampanjer, men nå vil dreie midlene sine over på det norske markedet.

Det er viktig å formidle at skianleggene tar smittevern på største alvor. Vi har laget en nasjonal smittevernveileder, som blant annet går ut på at man skal ha et ledig sete i heisen mellom fremmede i stolheis, og at man skal ta T-krokheisen alene, eventuelt kun sammen med en av sine nærkontakter. 1 meter avstand i heiskøen og på serveringssteder følges selvfølgelig også opp. Nå er vi i dialog med Helsedirektoratet og FHI for å videreutvikle trygge og forutsigbare smitteverntiltak. Det er viktig at vi kan holde åpent og kjøre trygt så lenge det er mulig, med de smitteverntiltakene vi har på nasjonalt nivå. I mars var det lokale avvik, der enkelte anlegg ble stengt ned av lokale kommuneleger. Kommunelegene har fortsatt ansvaret, men her må vi ha like regler for hele landet, hvis smitteforholdene er de samme. Hvis ikke risikerer vi en ny nedstengning av store deler av bransjen, og det tåler vi ikke nå, sier Sylling Clausen.

– Hvis vi får beholde lav moms på heiskortomsetning, iallfall frem til sommeren, vil det bety svært mye for bransjen. Hvis momssatsen skrus opp igjen, vil det gå rett på bunnlinjen.

Vi vurderer kapasitetsbegrensninger, for å unngå situasjoner der man kan få for mange gjester, noe som kan føre til kødannelser på grunn av smitteverntiltak, men her er det store lokale forskjeller. I Trysil har de vel omvendt problematikk, de kommer til å savne 90 prosent av gjestene sine, mens i andre anlegg, som for eksempel her i Oslo, kan det potensielt bli flere gjester, så da må man gjøre lokale vurderinger på det i dialog med kommunelegen.

Mange alpinanlegg har noen få faste ansatte og et stort antall sesongarbeidere, mange utenlandske. Nå teller de på knappene og lurer på hvor mange de skal ta inn denne sesongen.

Jeg lurer av og til på hva vi gjorde før pandemien, det har aldri vært så mye å gjøre som nå. Vi har sagt at vi skal være konstruktive og positive, men det er litt vanskelig når ting forandrer seg hele tiden, nesten fra uke til uke.

Vi håper at flere nordmenn tar de gamle skiene ut av boden og oppsøker alpinanleggene denne vinteren. Det er masse flotte skisteder over hele landet (sjekk fnugg.no), som virkelig trenger å få besøk og de har stort fokus på smittevern. Vi er i en sårbar bransje nå, så vi trenger den drahjelpen vi kan få. Vi gleder oss til å endelig kunne ønske velkommen ut igjen!, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening.

Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR