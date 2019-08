SULTNE SYKKELBUD

28% av sykkelbud som leverer mat fra restauranter til kunder, sier at de av og til smaker på maten. Det kommer frem i en ny undersøkelse i USA. Matdistributøren U.S. Foods har undersøkt over 1500 kunder som bruker matleverings-apps, inkludert UberEats, Grubhub og DoorDash, samt nesten 500 leverandører.

Kundene var naturligvis ikke fornøyde med dette og 9 av 10 sa de ønsker at restaurantene bruker forseglet emballasje, for å sikre at maten kom frem slik den skal.

Fra leverandørenes synspunkt var de mest misfornøyde med at de ofte ikke fikk tips, eller lite tips.