SUNDVOLDEN – GOD START PÅ ÅRET

– Vi har hatt en god start på året på Sundvolden. Vi hører jo om endel usikkerhet i deler av næringslivet, men for oss ser det veldig bra ut. 2018 var også et godt år for oss, vi greide å øke omsetningen med over 5 millioner kroner, men det har vi tatt inn på prisene, ikke flere gjester. Vi har investert i ny konferansesal på 1150 kvm, Sundvolden Hall, noe som gjør at vi kan ta høyere priser på endel arrangementer, sier Cecilie Laeskogen, daglig leder Sundvolden Hotel.

– Sundvolden er i første rekke et konferansehotell, vel 90% av omsetningen kommer fra kurs-/konferansesegmentet. Vi har stor kapasitet på konferanser og kjemper mot kjedene for å få arrangementer, det er svært hard konkurranse om disse gjestedøgnene. Det har ikke vært økning i antall gjestedøgn i kurs-/konferansemarkedet på mange år, og det er stadig flere hoteller på dette markedet. Vi konkurrerer om arrangementer med hotellene ved Gardermoen, Fornebu og i Oslo sentrum.

Møter og konferanser foregår stort sett på hverdagene, men på denne tiden av året har vi også endel i helgene, kick-offs, landsmøter og lignende. Events og blandinger av konferanser og events har vi også endel av.

Planer om flere rom og nytt hotell

Vi trenger flere rom for å få fullt utbytte av investeringen vi har gjort i ny konferansesal, derfor har vi planer om en ny fløy med vel 60 rom. Det er rommene vi tjener penger på, derfor er kapasitetsøkning viktig, men vi har ikke bestemt noen tidsplan for nybygget ennå. Vi har også luftet planer om et helt nytt hotell på Elstangen, en kilometer fra Sundvolden, men dette er et større prosjekt i kombinasjon med boliger, og er bare på tegnebrettet foreløpig.

Innbookingen for 2019 er på nivå med ifjor og vi satser på at mange fortsatt er sent ute med å booke arrangementer, slik at vi også iår greier å få til den veksten vi har budsjettert med. Bestillingstiden i konferansemarkedet er nesten blitt halvert de siste årene, fordi bestillerne vet at det finnes kapasitet. De fleste bestillingene kommer via møte- og eventbyråer, reisebyråer og våre egne selgere. Nå skal De Historiske også satse mer på møte- og konferansemarkedet, så jeg håper det vil få en positiv effekt for oss.

Vi har nærmere 120 ansatte og greier stort sett å få tak i de dyktige medarbeiderne vi trenger. Men som mange andre hoteller, opplever vi at det kan være en utfordring å få tak i nok gode kokker. Det er skrikende mangel på kokker, vi har vært heldige så langt, men det er veldig vanskelig når noen slutter og vi trenger erstatter. Jeg har bakgrunn som kokk selv, og anbefaler på det varmeste den utdannelsen til unge mennesker. Med kokkeutdannelse kan man fort avansere, få gode stillinger, tjene godt, få mye ansvar og spennende utfordringer. Reiselivsbransjen trenger også flere dyktige datafolk, vi er blitt en høyteknologisk bransje etterhvert. For den som vil, er det masse fine muligheter i vår bransje og det er en bransje som trenger mange ansatte fremover, sier Cecilie Laeskogen.

