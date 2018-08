SVIKT I DET KINESISKE LAVPRISSEGMENTET

Ifjor hadde Norge en økning i kinesiske gjestedøgn på 21%, men veksten ser ikke ut til å fortsette i år. De fleste andre vestlige markeder opplever også nedgang fra Kina. I første halvår hadde vi en nedgang på 11%, både Sverige og Danmark hadde også nedgang, mens Finland økte. Likevel er Norge størst i Norden i antall kinesiske gjestedøgn, vi hadde nesten en halv million i 2017.

– Nedgangen for Norge og økningen for Finland i første halvår, kan for en stor del tilskrives en nordlys-satsing i Rovanjemi, kombinert med transport med Finnair, markedsført gjennom det kinesiske nettstedet Alibaba, til priser vi ikke kan konkurrere med. Finnair flyr nå direkte inn til syv kinesiske byer fra Helsinki. Jeg har jobbet med Kina siden 2002, og iår er første gang jeg har opplevd salg på flybilletter til Nord-Europa i sommersesongen, sier Per Holte, spesialrådgiver Reiseliv Asia og Nye markeder i Innovasjon Norge.

– De siste seks-syv årene har det vært en formidabel økning i incoming-trafikken fra Kina, så vi kunne egentlig ikke forvente at det skulle vokse inn i himmelen. Mye av svikten kommer spesielt fra Shanghai-provinsen, det kan vi også se på antall visum som er utstedt. Det er først og fremst lavprissegmentet vi mister på grunn av dette. Den kinesiske valutaen er også svekket, og sammen med uro på det handelspolitiske området, har det ført til at færre kinesere drar til Vesten, men i større grad reiser til nabolandene, sier Per Holte til HRR.

