TE-EKSPERTER I OVER 300 ÅR – VIL FORBEDRE LIVET FOR 500.000 TE-ARBEIDERE

Twinings er verdens eldste og sannsynligvis verdens best kjente te-varemerke. Det er kanskje ikke så rart, siden de har vært i bransjen kontinuerlig siden 1706, i verdens mest kresne te-marked, Storbritannia. Deres gamle te- og kaffehus i den travle gaten The Strand i London, ligger vis a vis den kjente rettsbygningen Old Bailey. Twinings har flyttet hovedaktiviteten til Hampshire for mange år siden, men det sjarmerende, smale huset i The Strand, er beholdt som salgslokale og turistattraksjon.

Uansett hva slags te du er på jakt etter vil du finne den hos Twinings. Bestselgeren, både internasjonalt og i Norge, er Earl Grey, som er den originale utgaven, sertifisert av den nåværende jarlen. Twinings er kongelig hoffleverandør til den britiske dronningen, og hvis du blir invitert til kongelig haveselskap på Buckingham Palace, er det stor sannsynlighet for at du blir traktert med spesial-te fra Twinings.

Men selv om Twinings har tradisjonene i orden, har de også vært flinke til å fornye seg. De ligger i fremste rekke med å tilby nye typer urte-te og te med frukt og bærsmak, i tillegg til is-te. Grønn te fortsetter å øke i popularitet på grunn av innholdet av antioksidanter, som er bra for immunforsvaret.

I Norge har Twinings en usedvanlig sterk stilling, ikke minst i hotell- og restaurantbransjen, og er godt kjent for kåringen av Norges beste hotellfrokost, «Twinings’ Best Breakfast», sammen med importøren Haugen-Gruppen.

Stort program for bærekraftig teproduksjon

Twinings har i noen år nå drevet et ambisiøst program kalt «Sourced with Care», som tilstreber bærekraft i alle deler av teproduksjonen. Programmet har bl.a. som mål å forbedre livskvaliteten til lokalsamfunnene de kjøper te fra, rundt omkring i verden. De arbeider for å gjøre hverdagen bedre og forbedre levestandarden for arbeiderne på plantasjene.

– Vi selger nå te i 117 land. Våre programmer for å gi noe tilbake til lokalsamfunnene der teen kommer fra, er vokst etterhvert og er absolutt en del av måten vi driver business på. Jeg tror vår grunnlegger, Thomas Twining, ville vært stolt over dette, sier dagens Twinings-sjef, Stephen Twining (bildet).

Twinings ønsker hele tiden å kjøpe fra de beste teplantasjene, både når det gjelder kvalitet og sosial standard, men de fleste steder kan disse forholdene forbedres ytterligere, noe Twinings forsøker å få til. «Sourced with Care»-programmet er lansert for å støtte de forbedringene som må til.

– Vår innsats gjør en stor forskjell for folks liv, men setter også søkelyset på spørsmål og utfordringer. Dette oppmuntrer andre plantasjer og fører også til krav om bedre sosiale forhold fra andre te-kjøpere, og fører dermed til forandringer i større skala. Twinings har vært i fremste rekke i te-bransjen i over 300 år. Jeg tror dette programmet gjør at vi leder arbeidet med å forbedre de sosiale forholdene i bransjen. Så langt har over 280.000 mennesker fått forbedrede levevilkår som følge av Twinings’ innsats, målet er å forbedre livet for 500.000 mennesker innen 2020, sier lederen for Twinings «Sourced with Care», Bob Tavener. Eksempler på konkrete forbedringer er; økt fokus på helse og familieplanlegging og forbedrede helsetilbud for kvinnelige te-arbeidere i Kenya, og utbygging av vann- og sanitæranlegg i Darjeeling i India.