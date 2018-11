THE FJORDS SATSER STORT PÅ NULLUTSLIPPS CRUISE PÅ OSLOFJORDEN

The Fjords har bestilt sitt tredje hyperavanserte cruisefartøy. Båten skal leveres fra verftet, Brødrene Aa i Hyen i juli 2019, og skal ha Oslo som hjemmehavn. Det satses spesielt på møter, events og selskaper på fjorden. Dette blir den første elektrisk drevne sightseeingbåten på Oslofjorden og operatører i møte- og eventbransjen har store forventninger til å få et slikt nullutslipps-tilbud, og mener markedet vil ta imot det med åpne armer. Det passer også godt at Oslo skal være europeisk miljøhovedstad i 2019.

Fra nå og til slutten av april neste år, har The Fjords flyttet sin “Vision of the Fjords” til Oslo. I samarbeid med Fursetgruppen, tilbys fartøyet til selskaper og arrangementer for opptil 400 gjester.

– Vinteren er et spennende satsingsområde vi har stor tro på, vi har derfor flyttet “Vision of The Fjords” til Oslo nå i vinter for å gi nye tilbud til både bedrifts- og reiselivsmarkedet. I tillegg skaper vi nå helårsarbeidsplasser for våre ansatte, som er en viktig del av den bærekraftige utviklingen, sier Rolf A. Sandvik, daglig leder i The Fjords,

Frem til jul er det også lagt opp cruise til Julehuset i Drøbak, to ganger i uken. På nyåret er det faste fjordcruise to dager i uken, ellers er det muligheter for å leie den til arrangementer, med eller uten fjordcruise.

Med hybrid-fartøyet “Vision of The Fjords”, satte reiselivsselskapet Flåm AS en helt ny standard, både på design og teknologi, for sightseeingbåter. Fartøyet er laget for å gi maksimal opplevelse for turistene, uansett vær. Nybygget, som skal settes inn på Oslofjorden neste år, får helelektrisk fremdrift, i likhet med “Future of the Fjords“, som ble levert tidligere iår.

The Fjords eies av Flåm AS og Fjord 1. Flåm AS tilrettelegger reiser og opplevelser i Flåm og omegn. Fjord1 AS er det største fergeselskapet i Norge.