THE HUB ÅPNET – VIL GI GJESTENE UNIKE OPPLEVELSER

Clarion Hotel The Hub , med 810 rom, er åpnet etter en meget omfattende om- og påbygging.

– Clarion Hotel The Hub blir en arena for kreativitet, inspirasjon og fleksibilitet. Det er et nytenkende hotell som er størst i byen, men som likevel har en varm atmosfære, med mennesker som brenner for mangfold, miljø og å yte det lille ekstra for gjestene, sier hotelldirektør Andre Schreiner.

Bærekraft er en viktig del av hotellets profil, noe som kommer tydelig frem i valg av materialer, systemer og den daglige driften. Et konstant fokus på energiforbruk og energieffektivitet, synes blant annet gjennom at hotellet er det første i Norden til å ta i bruk smartheiser, som skal effektivisere heisturene for gjestene og ta bedre vare på miljøet. På hotellets tak ligger i tillegg Norges største takåker på 200 kvadratmeter, som har fått navnet GrowHub.

– Bærekraftig hotelldrift skal gjennomsyre alt vi gjør. Vi vil gi gjestene våre unike opplevelser, samtidig som vi tar vare på verden og miljøet rundt oss. På taket skal vi dyrke ureist mat, og grønnsakene, urtene og de spiselige blomstene fra takåkeren skal brukes i maten og drikken som serveres, sier hotelldirektør Andre Schreiner.

Møteplassen for kulinariske opplevelser

Clarion Hotel The Hub har en tydelig matprofil basert på rene og ferske råvarer. Hotellet har eget konditori, kaffe av beste kvalitet og bakeri på huset – samt to barer og et premium restaurantkonsept, for å tilby ypperste kvalitet og smak innen både mat og drikke. I 13. etasje settes kvalitetsråvarer i en internasjonal kontekst hos restauranten Norda, i et Nordic Fusion-konsept, inspirert av stjernekokken Marcus Samuelsson.

Design, kunst og arkitektur er sentrale aspekter ved hotellet, som gjør Clarion Hotel The Hub til noe helt utenom det vanlige. I nært samarbeid med kunstkurator Sune Nordgren, har hotellet funnet plass på både vegger og i tak, til kunstverk som gir hotellet egenart og sjel. I samlingen finner vi navn som Bård Breivik, Hamish Fulton, Eric & Heater ChanSchatz, Tom Sandberg, Per Barclay, Roar Werner Eriksen, Anne Karin Furunes og Jochen Schmith. Hotellet har også inngått en hovedsponsoravtale med Munch-museet, med samarbeid om kunst og arrangementer.