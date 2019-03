THE WELL BYGGER HOTELL

Vinteren 2020 åpner The Well dørene til sitt nye hotell. Med 104 delikate rom og suiter, blir hotellet, sammen med The Well, en spektakulær destinasjon for den komplette spa- og velværeopplevelsen.

– Som det første spaet i bransjen tar The Well et fremoverlent steg inn i fremtiden og bygger eget hotell, forteller adm. dir. Andreas Nilsson. Vi skal bli den foretrukne velværedestinasjonen i Norden, og gleder oss til å tilby en enda mer helhetlig gjesteopplevelse.

Omgitt av eviggrønn barskog, blir hotellet en naturlig forlengelse av The Well, Nordens største spa. Den arkitektoniske utformingen skal spille på de samme elementene som det eksisterende spaanlegget og de øvrige omgivelsene, slik at det blir en fullkommen helhet.

– Hotellet skal sammen med The Well, være en destinasjon for både tilreisende spagjester, så vel som lokalbefolkningen – et summende sentrum for velvære rett utenfor Oslo. Rooftop restaurant med storslagen utsikt, bar og lounger med avslappende omgivelser, treningsrom og aktivitetssal, er noe av det som kommer til å gjøre det bekvemme hotellet unikt i sitt leisure-segment.

Vi ønsker å starte byggeprosessen så snart det lar seg gjøre i henhold til gjeldende regelverk, sier Kristian Gundersen, styreleder i The Well. Det blir fantastisk å kunne oppfylle våre gjesters ønske om et overnattingstilbud av høy kvalitet verdig Nordens største spa.