THON BYGGER HOTELL PÅ LØRENSKOG

Ved helårsarenaen SNØ i Lørenskog har Olav Thon Gruppen, ved Thon Hotels, planer om å bygge et nytt hotell.

Det nye hotellet vil få ca. 300 rom, restaurant, bar, konferanserom og eventlokaler. Hotellet skal stå ferdig i 2021.

– Bydelen Snøporten på Lørenskog er et veldig spennende prosjekt, hvor første byggetrinn er en innendørsarena for ski og snøopplevelser. Det nye hotellet vil være direkte tilknyttet SNØ, og blir en viktig del av en større helhet med ulike servicetilbud og aktiviteter. Olav Thon Gruppen er allerede sterkt engasjert i Lørenskog, som eier av Triaden kjøpesenter, Thon Hotel Triaden og boligprosjektet Skårerløkka. Vi gleder oss til å åpne nok et hotell på Lørenskog. Vi ser frem til byggestart og samarbeidet med Snøporten og de andre aktørene her, sier Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Snøporten er utbygger av den nye bydelen med samme navn. Første byggetrinn er SNØ som åpner i 2020. SNØ blir verdens råeste innendørs helårsarena for snøopplevelser, og er den første som kombinerer alpint, snowboard, freestyle og langrenn under samme tak. Arenaen blir ca. 40.000 kvadratmeter og vil ha tre alpine nedfarter, nybegynnerområde, stolheis, koppheis og båndheis.

Illustrasjon: (C) Reiulf Ramstad Arkitekter