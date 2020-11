THON HOTEL ÅLESUND BYGGES UT OG RENOVERES

Foreløpig skisse av nye gjesterom. Illustrasjon: Ramsøskar interiørarkitekter

Thon Hotel Ålesund er i gang med utbygging og renovering. Toppetasjen blir bygget om til gjesterom. Blant annet får hotellet en lekker suite med balkong og flott utsikt. Det nyoppussede hotellet får totalt 183 rom.

– Gårdeier valgte å stenge hotellet for nødvendig arbeid. Når det først skjedde, ble det bestemt at hotellet samtidig skulle oppgraderes. Vi er glad for at det blir satset på et hotell som har så mange muligheter. Hotellet har den beste beliggenheten og utsikten. Nå får vi et bedre produkt å tilby privatpersoner og næringslivet, sier direktør Silje Viken Skarlund ved Thon Hotel Ålesund.

– Når man kommer inn vil man bli møtt av en romslig resepsjon på høyre side. Til venstre har man baren, som fører inn til en stor og luftig restaurant over to plan. Restauranten vil få flott utsikt over havnen og innseilingen. Vi arbeider fortsatt med farver og materialer, men det er ingen hemmelighet at hotellet skal preges av stor farveglede, som Thon Hotels er blitt så kjent for. De første prøverommene vil være klare på nyåret. Fasaden skal også renoveres, og bygget vil få nye farvetoner. Den nye hotellfasaden vil stå mer i stil med byggene rundt, og vil passe godt inn i jugendbyen Ålesund, sier Olav Thon Gruppens designansvarlig, Sissel Berdal Haga Thon, og interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, som står bak det nye interiøret.

Thon Hotel Ålesund blir midlertidig stengt under renoveringen, og åpner igjen 1. juni 2021. Det nye konferansesenteret skal stå ferdig høsten 2021, og får kapasitet opptil 180 personer i storsalen, i tillegg til flere mindre møterom. Det blir flotte lyse lokaler med utsikt til havet. Konferansesenteret vil ha toppmoderne AV-utstyr.