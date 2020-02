THON HOTEL HARSTAD UTVIDER

Thon Hotels utvider i Harstad. Totalt blir hotellet på 10.000 kvm, fordelt på 190 rom og et stort konferansesenter med plass til 500 personer.

– Thon Hotel Harstad ligger både sentralt og idyllisk til ved kaia i sentrum. Vi satser på konferansemarkedet og utvider konferansedelen og overnattingskapasiteten ved hotellet, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Harstad holder åpent under utbyggingen.

– Utvidelsen er delt opp i to deler. Første del består av å utvide dagens konferansesenter, slik at vi vil ha kapasitet til ca. 500 personer på én flate. Vi vil ha et 500 kvadratmeter stort lokale som kan brukes til kongresser, konserter og banketter, i tillegg til dagens 250 m² konferanseareale. Samtidig bygges det også 32 nye hotellrom fordelt på tre etasjer. Del to av prosjektet består av en utvidelse av frokostsalen til 300 sitteplasser over 2 etasjer og 20 nye hotellrom. Totalt vil vi ha 190 rom med ca. 450 sengeplasser, sier hotelldirektør Odd Kåre Sivertz-Pettersen.

Ombyggingen og utvidelsen av Thon Hotel Harstad ferdigstilles desember 2020.