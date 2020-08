THON HOTEL POLAR ÅPNET IGJEN

Thon Hotel Polar i Tromsø åpnet igjen 10.august. – Mens hotellet var midlertidig stengt pusset vi opp kjøkkenet og frokostsalen, som vi også kaller for spiseriet, sier direktør Linn Alexandersen.

– Det er ingen tvil om at de siste månedene har vært en krevende periode. De ansatte har vist stor forståelse for situasjonen og er ivrige etter å komme tilbake på jobb etter nedstengingen 12. mars. Nå ser vi alle fremover og skal gjøre vårt ytterste for å yte den beste servicen for våre gjester, sier Alexandersen.

Høsten 2019 åpnet konferansesenteret Thon Conference Tromsø, som er tilknyttet Thon Hotel Polar og Thon Hotel Tromsø. Konferansesenteret strekker seg over tre etasjer. Den største salen har plass til 150 personer og kan tilby 8 gode møterom.

– I mai og juni har vi hatt en del kurs og konferanser i vårt nye konferansesenter. Nå skal det bli flott å ha full drift igjen. Vi har meget gode rutiner for smittevern på plass og store, luftige lokaler, sier hotelldirektøren.

Thon Hotels har stor overnattingskapasitet i Tromsø, med totalt ca. 300 hotellrom fordelt på Thon Hotel Polar og Thon Hotel Tromsø.