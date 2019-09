THON HOTEL SNØ TAR FORM

Thon Hotels bygger et nytt ski-in/ski-out-hotell ved helårsarenaen SNØ på Lørenskog. Det nye hotellet har fått navnet Thon Hotel Snø.

– Vi gleder oss til å ferdigstille Thon Hotel Snø. Dette er et helt spesielt prosjekt. Fra resepsjonsområdet og restauranten kan gjestene våre se rett inn i helårsarenaen, med utsikt over alpinbakken og langrennsløypene. Her blir det ski-inn/ski-out – rett fra hotellet, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

– Vi samarbeider med en rekke aktører på Lørenskog for å skape helhetsopplevelser rundt vintersport, trening, mat og rekreasjon, sier Thorvaldsen.

Thon Hotel Snø åpner i 2021. Hotellet får ca. 300 gjesterom, restaurant og bar, treningsrom og skiboder. Det blir også en egen konferanseavdeling. Parkering vil skje i underjordisk parkeringskjeller.

– Bydelsprosjektet Snøporten er innovativt. Her bygges det ikke bare skiarena og hotell, men en helt ny bydel. Det tilbys en rekke aktiviteter som passer for barnefamilier, bedrifter, idrettsutøvere og vennegjenger. Dette blir en attraktiv helårsdestinasjon for å holde kick-offs, teambuilding og konferanser. Thon Hotels skal også drifte restauranten og konferansesenteret inne på SNØ, og dette åpner allerede i januar 2020. Det gleder vi oss til, sier Morten Thorvaldsen.

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter AS