THON HOTELS GJENÅPNER HOTELLER

Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels.

– Etter en svært utfordrende og tøff tid for norsk reiseliv, er vi nå glad for å kunne gjenåpne syv Thon-hoteller i Oslo og ett i Bergen. Disse har vært midlertidig stengt på grunn av lavt belegg under coronakrisen, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

Thon Hotels har opprettholdt et overnattingstilbud til de som har hatt behov for det gjennom coronakrisen, men enkelte hoteller har vært midlertidig stengt på grunn av lavt belegg, og i byer hvor Thon Hotels har flere hoteller.

Thon Hotels, som har ca. 10.300 rom fordelt på 73 hoteller i Norge, ser nå en positiv utvikling på bookinger.

De åtte hotellene i Oslo og Bergen gjenåpner 20. og 25. mai. Hotellkjeden har et stort fokus på smittevern og følger alle nasjonale anbefalinger fra helsemyndighetene.

– Coronakrisen førte til at all konferansevirksomhet stoppet opp og at de utenlandske turistene uteble. Nå satser vi på nordmenn som vil feriere i eget land, og Oslo og Bergen er attraktive destinasjoner både vår og sommer. Det er mange som trenger et avbrekk fra mye hjemmetid. Vi har strenge hygienetiltak på våre hoteller og det er god plass, slik at gjester kan holde avstand fra andre. Vår prisbelønnede hotellfrokost serveres nå ved bordet, og gjester kan velge fra en à la carte-meny.

– Norske turister vil ikke kunne erstatte belegget vi hadde før coronakrisen, men vil bidra til å hjelpe reiselivsnæringen i Norge, som er den bransjen som er hardest rammet. Hotellovernattinger er også positivt for nærliggende lokale aktører og kan bidra til at norsk økonomi kan bli litt bedre i en krevende tid. Mer enn 175.000 personer er sysselsatt innen norsk reiselivsvirksomhet og vi håper at denne bransjen gradvis vil kunne komme tilbake, sier Thorvaldsen.

Permitterte i jobb igjen

– Våre medarbeidere gleder seg til å ta imot gjester igjen og yte den gode servicen som Thon Hotels er blitt kjent for. Mange av våre medarbeidere har dessverre blitt permittert den siste tiden. Det er positivt, både for oss som arbeidsgiver og for norsk økonomi, at vi kan tilby noen av dem jobb igjen. Vi vil fortløpende åpne flere hoteller som er midlertidig stengt, dersom vi opplever økt interesse, sier Morten Thorvaldsen.

Hoteller som gjenåpner 20. mai:

Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

Thon Hotel Europa

Thon Hotel Cecil

Thon Hotel Terminus

Thon Hotel Astoria

Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

Hoteller som gjenåpner 25. mai:

Thon Hotel Storo

Thon Hotel Oslofjord

Franchisehoteller som gjenåpner i mai er:

Thon Hotel Baronen (4. mai)

Thon Hotel Storgata (18. mai)

Thon Hotel Andrikken (25. mai)

Thon Hotel Narvik (25. mai)