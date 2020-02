THON HOTELS PÅ TOPP 10 MED SOSIALE INNOVASJONER

Thon Hotels er en av vinnerne av Norsk Innovasjonsindeks sosiale innovasjoner pris i 2019. Norsk innovasjonsindeks er utviklet av Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole og rangerer om kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviterer som nyttige for samfunnet og miljøet. En høy score på denne indeksen betyr at kunder oppfatter bedriften som en driver av positive samfunns- og miljøendringer, og om bedriften innoverer i henhold med FNs Bærekraftsmål.

– Vi er svært fornøyd med å ligge på topp 10-listen når det gjelder sosiale innovasjoner. Siden 2012 har Olav Thon Gruppen og Thon Hotels vært en del av FN-initiativet Global Compact. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å drive virksomheten i tråd med prinsippene som blant annet omhandler menneskerettigheter, anti-korrupsjon og miljø. Bærekraft er et viktig område for oss. Thon Hotels har lagt ned mye arbeid i økonomisk samfunnsansvar og bærekraftig drift, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen (bildet).

– Våre fokusområder i 2019 har vært: miljø og grønn drift, mangfold og inkludering. Alle våre egeneide hoteller er Miljøfyrtårnsertifisert og vi jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruk og matsvinn. Med 80 Thon-hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam, er vi også en døråpner til arbeidslivet for mange uten utdannelse eller arbeidserfaring. Inkludering, mangfold og videreutvikling av unge talenter i reiselivsbransjen er svært viktig for oss, derfor samarbeider vi også med Ringer i Vannet, Pøbelprosjektet og NAV. Vi er eid av Olav Thon Stiftelsen som igjen bidrar med støtte til forskning, undervisning og samfunnsnyttige formål. Vi er glad for at vårt arbeid med både miljø, samfunnsansvar og bærekraft legges merke til av gjestene våre og vi jobber videre med å bli enda bedre, sier Thorvaldsen.

Foto: Gry Traaen





