THON HOTELS PÅ TOPP HOS BERG-HANSEN

Kundene til reisebyrået Berg-Hansen har kåret Thon Hotel Storo til sitt favoritthotell i Norge og 7 Thon-hoteller er på årets topp 10-liste. Kåringen er basert på ca. 25.000 hotellvurderinger i 2018.

– Vi jobber hardt med å posisjonere Thon Hotels i markedet. Det er derfor ekstra gøy å se at syv av våre hoteller er på topp ti-listen over reisebyråkunders favoritthoteller i Norge. Ekstra gledelig er det at vårt nyeste konferansehotell, Thon Hotel Storo, tok førsteplassen. På kort tid er Oslo-hotellet blitt kjent for sin gode frokost, farverike design og hyggelige medarbeidere, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Hotelldirektør på Thon Hotel Storo, Tamas Csorba, er glad for topplasseringen.

– Denne prisen henger høyt og jeg ønsker å takke våre gjester for tilliten. Alle som jobber på Thon Hotel Storo har bidratt til at vi ligger helt øverst i denne prestisjefylte kåringen. Jeg er ekstremt stolt, sier Csorba.

Majoriteten av Berg-Hansens kunder er forretningsreisende som reiser mye.

– Vi får ofte kommentarer fra kundene at de setter pris på kveldsmaten som er inkludert på flere Thon-hoteller. Frokost er fortsatt det viktigste måltidet. Thon Hotels er den norske hotellkjeden som gjennomsnittlig scorer best her. Det bemerkes ofte at Thon Hotels har godt renhold og god service, sier June Aronsen Jakola, Hotell & Ferie-leder hos Berg-Hansen.

Berg-Hansen kundenes favoritthoteller i Norge:

1. Thon Hotel Storo

2. Grand Hotel Oslo by Scandic

3. Thon Hotel Fosnavåg

4. Thon Hotel Lofoten

5. Clarion Collection Hotel Helma

6. Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

7. Thon Hotel Stavanger

8. Bergen Børs Hotel

9. Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

10. Thon Hotel Kristiansund