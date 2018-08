THONHOTELS.NO LANSERER CHATBOT

Nå kan hotellgjester få svar via en chatbot på nettstedet thonhotels.no.

– Thon Hotels ønsker å være tilgjengelige og gi rask online kundestøtte til våre gjester. Henvendelser som tidligere ble tatt over telefon eller e-post, kan nå tas direkte med vår nye chatbot. Vi har fortsatt medarbeidere som jobber med kundeservice, men nå kan man få øyeblikkelig svar dersom man stiller spørsmål til chatbotten på hjemmesiden vår. Servicesenteret mottar færre e-poster nå og vi ser at det er mange gjester som bruker chatbotten via mobil, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Chatbotten vil ikke kunne svare på alle spørsmål, men videreutvikles fortløpende, ettersom den får flere spørsmål og lærer seg svar på disse. Chatbotten er utviklet i samarbeid med Convertelligence, et produktselskap som utvikler løsninger og tilbyr rådgivning for digitalisering av kundedialog.

– Det har vært spennende å få jobbe sammen med Thon Hotels, som har vist seg som en viktig støttespiller for ny teknologi. Dette har resultert i den mest omfattende chatbotten vi har laget hittil, sier John Antonio Nilsen, medgrunnlegger og daglig leder i Convertelligence.

Convertelligence har utviklet en plattform som heter Kindly, og det er denne plattformen som Thon Hotels har tatt i bruk under arbeidet med chatbotten. Kindly gjør det mulig for alle og enhver å lage sin egen chatbot, og plattformen er kjent for å være svært brukervennlig. Ved hjelp av Kindly kan hvem som helst lære opp chatbotten til å gi riktige svar, og man er derfor ikke avhengig av å leie inn utviklere til å gjøre dette.