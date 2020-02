TORSTEIN HAGEN SATSER PÅ POLAR-EKSPEDISJONSSKIP

Torstein Hagens Viking Cruises tar nå steget over i polare ekspedisjonscruise, med Viking Expeditions. De skal starte seilinger i januar 2022 med Viking Octantis til Antarktis og Nord-Amerika, mens søsterskipet Viking Polaris, skal seile i Antarktis og Arktis fra august 2022. Begge skipene skal ta 378 passasjerer og bygges av Vard i Norge. Prisen for de to skipene blir totalt rundt NOK 5 milliarder. De skal seile under norsk flagg og være registrert i Longyearbyen.

Hvert skip blir bl.a. utstyrt med to miniubåter, som hver får plass til syv passasjerer. Viking Expeditions har inngått samarbeide med forskjellige forskningsmiljøer, for at skipene skal brukes som baser for polarforskning.