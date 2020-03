TROMSØ FÅR TO MARRIOTT-HOTELLER

Marriott skal inn i Tromsø med både AC by Marriott og et Moxy-hotell. Da det ble kjent at AC by Marriott skulle inn på området Vervet med et 300-roms hotell, var det uklart om de likevel ville gå videre med planene for et Moxy-hotell med rundt 200 rom på Langnes. Marriott bekrefter nå at begge varemerkene skal inn i Tromsø. AC by Marriott skal etter planen stå ferdig første halvår 2022, mens Moxy skal være klart på slutten av 2021.

