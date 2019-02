TRYSIL – VINTERFERIEGJESTER I HELE FEBRUAR

Første del av vinteren har det vært flere gjester enn ifjor, både i skibakkene og på hotellene i Trysil, Norges største vintersportssted.

– Vintersesongen har vært veldig bra for oss så langt. Vi hadde fullt hus både jul og nyttår, med mange britiske gjester. Storbritannia er et av våre viktigste markeder, sammen med Sverige, Danmark og naturligvis Norge. Vi har flere utenlandske enn norske gjester og så langt har vi hatt flere gjester enn i forrige sesong sier, Maria Åhgren, GM for de to Radisson-hotellene i Trysil. Hotellene eies av Skistar og Peab, de drives på franchisekontrakt.

– På Radisson Blu Resort Trysil har vi flere hotellrom enn leiligheter, mens på Radisson Blu Mountain Resort & Residences, oppe i fjellet, er det omvendt. Svenske og danske gjester liker å bo i leiligheter, mens nordmenn og briter synes det er deilig å bo på hotellrom og få alle måltider servert.

I januar har vi også hatt mange møter og events, konferansegrupper med innlagt skikjøring, det foregår ofte i helgene.

Vinterferien merker vi i hele februar, fra uke 6 til 9. Danmark, Sverige, Storbritannia og Norge har forskjellige ferieuker, og det er også forskjellige uker innen hvert land. Det er jo bra for oss. Vi har meget bra innbooking i vinterferien, men så blir det en veldig lang mellomperiode frem til påske, siden påsken kommer så sent iår. Det kan bli en utfordring å fylle alle de ukene med alt fra konferansegrupper, til barnefamilier som ikke er avhengige av skoleferien. Vi regner med at det blir mange bookinger på kort varsel, når gjestene finner ut at det blir fint vær, sier Maria Åhgren.

– I vintersesongen jobber vi nært med Skistar og får mange bookinger gjennom dem. I sommersesongen jobber vi hovedsaklig med Destinasjon Trysil. På det britiske marked får vi mange bestillinger gjennom reisebyråer og turoperatører. De fleste flyr inn til Gardermoen, derfra har vi Skibussen direkte til Trysil, flere ganger om dagen. Turen tar 3 timer.

«Norway’s Best Ski Hotel 2018»

Radisson Blu Resort Trysil ble nylig kåret til «Norway’s Best Ski Hotel 2018» i World Ski Awards. Dette er tredje gang hotellet går til topps i denne prestisjefylte, internasjonale kåringen. Vi er utrolig stolte over det, mange gode hoteller slåss om den tittelen.

Jeg tiltrådte i juni ifjor og det første året har vært enda bedre enn forventet. Vi har to fantastiske hoteller med flott personale, og da er det jo enkelt å jobbe, avslutter Maria Åhgren.

Bilde: 802 meter over havet, med flott utsikt over Trysilfjellet, ligger Radisson Blu Mountain Resort & Residences. Foto: Ola Matsson

