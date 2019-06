TWININGS BEST BREAKFAST – P.T. 9 FYLKESVINNERE TIL SCANDIC, 4 TIL THON

Scandic leder an i Twinings Best Breakfast 2019 med majoriteten av fylkesvinnerne. Så langt er det kåret vinnere i 13 fylker i uoffisielt NM i hotellfrokost, og Scandic kan skilte med hele ni førsteplasser.

Denne uken ble det kjent at Scandic stakk av med ytterligere fem fylkesseire i Hedmark, Hordaland, Oppland, Rogaland og Buskerud. Så langt dominerer Scandic frokost-NM med over dobbelt så mange fylkesvinnere som nærmeste konkurrent. Mer enn 400 hoteller vurderes årlig i den anerkjente kåringen. Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge, er svært fornøyd med resultatet så langt.

Nylig kunne Scandic meddele at hotellkjeden regjerer i Midt-Norge og Sogn og Fjordane. I går ble det klart at Scandic gjør rent bord på Vestlandet med seire i samtlige fire fylker. Scandic Byparken går av med seieren for tiende gang.

– Jeg er svært stolt og ydmyk over at vi har fått denne seieren i år igjen. Dette betyr mye for oss. All ære til våre fantastiske medarbeidere som deler en vilje og et ønske om at vi skal ha Hordalands beste frokost til enhver tid. Vi har et stort fokus på lokale matvarer og et bredt utvalg av allergivennlig og vegetariske alternativer på frokosten. Jeg tror summen av dette gjør at vi får et mangfold på frokosten som gjestene våre setter pris på, sier Birgitte Markussen Sulen, hotelldirektør på Scandic Byparken.

Scandic Elgstua, Scandic Byparken, Scandic Valdres, Scandic Maritim Hotel Haugesund og Scandic Ambassadeur Drammen, er kåret til den beste hotellfrokosten i henholdsvis Hedmark, Hordaland, Oppland, Rogaland og Buskerud. Så langt kan hotellkjeden dermed skilte med hele ni fylkesvinnere. I tillegg får signaturhotellet Hotel Norge by Scandic i Bergen utmerkelse for fremragende frokost. Totalt tre Scandic-hoteller har så langt fått utmerkelse i konkurransen. Også disse hotellene kan nå finalen til høsten.

Annonserte fylkesvinnere i Twinings Best Breakfast 2019

Finnmark: Thon Hotel Kirkenes

Nordland: Thon Hotel Lofoten

Troms: Thon Hotel Harstad

Nord-Trøndelag: Scandic Hell

Sør-Trøndelag: Scandic Nidelven

Sogn og Fjordane: Scandic Sunnfjord

Møre og Romsdal: Scandic Seilet

Telemark: Thon Hotel Høyers

Hedmark: Scandic Elgstua

Hordaland: Scandic Byparken

Oppland: Scandic Valdres

Rogaland: Scandic Maritim Hotel Haugesund

Buskerud: Scandic Ambassadeur Drammen

Utmerkelse for fremragende frokost

Troms: Scandic Ishavshotellet

Sør-Trøndelag: Hotel Britannia

Hordaland: Hotel Norge by Scandic; Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

Rogaland: Thon Hotel Stavanger

Møre og Romsdal: Scandic Parken Ålesund