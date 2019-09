TYSKLAND FEIRER MURENS FALL

Den 9. november 2019 er det 30 år siden DDR åpnet grensene til Vest-Tyskland. Den tyske Forbundsregjeringen markerer jubileumsåret for den historiske hendelsen med en ukelang festival i Berlin og flere aktiviteter på landsbasis. Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) deltar i feiringen med informasjonskampanjen «Reiselandet Tyskland – 30 år etter murens fall».

I årene etter murens fall utviklet turismen i Tyskland seg til å bli en betydelig økonomisk faktor og bidrar i dag med over 105 milliarder euro, rundt fire prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og står for over tre millioner arbeidsplasser. I anledning 30-årsjubileet lanserer DZT en informasjonskampanje med samarbeidspartner HanseMerkur. Kampanjens strategiske målsetting, utover å minnes den historiske hendelsen, er å gi partnere i de 16 delstatene en offentlig plattform hvor de kan presentere sine produkter eller utviklinger rettet mot turisme, og dermed formidle en representativ oversikt over turisttilbudet i Tyskland, som har vokst drastisk i løpet av de 30 årene etter murens fall.

30-årsjubileet til murens fall, den påfølgende gjenforeningen og slutten på den kalde krigen, feires i hele Tyskland med mange prosjekter og initiativer. Berlin markerer hendelsen med en ukes festival fra 4. til 10. november, hvor man kan oppleve over hundre arrangementer på syv lokasjoner som spilte en sentral rolle i den fredelige revolusjonen. For de som ønsker å gå langs den tidligere muren som delte Berlin i to, er det utviklet en Augmented Reality-app, som gir deg muligheten til gjennom telefonen å oppleve livet langs Berlinmuren slik det så ut før.