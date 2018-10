UNIK MØTEPLASS FOR GASTRONOMI-INTERESSERTE – 50 ÅR I NORGE

Chaîne des Rôtisseurs i Norge kan iår feire 50 års jubileum. Det er naturligvis blitt markert med arrangementer for medlemmene, med gastronomiske opplevelser i toppklasse. Norge er et av de største medlemslandene i Chaîne des Rôtisseurs og de åtte lokalavdelingene samler bransjefolk og andre ihuga mat- og vinentusiaster.

Chaîne des Rôtisseurs er et internasjonalt, gastronomisk broderskap med fransk opprinnelse og hovedkvarter i Paris. Med nesten 25.000 medlemmer i 80 land, er hensikten å forene amatører og profesjonelle med stor interesse for mat, vin og det gode måltid. Gjennom lokale og nasjonale arrangementer, videreføres gode tradisjoner og byr på opplevelser fra det nyeste innen kokkekunst.

Yrkesutøvende fra hotell-og restaurantbransjen danner kjernen i organisasjonen, men det er kombinasjonen som gjør Chaîne des Rôtisseurs unik. Målsettingen er å være en møteplass mellom aktører som driver restauranter og gjester som besøker dem. Blant profesjonelle medlemmer finner man kjøkkensjefer, kokker, sommelierer, restauratører og ledere fra hotellbransjen. I Norge er det nå vel 800 medlemmer og Norge er dermed det femte største medlemslandet regnet i antall medlemmer, etter USA, Tyskland, Sveits og Finland.

– Vi har jo rundt 800 medlemmer i Norge, og det er et respektabelt, høyt antall. Utfordringen er å få de yngre med, vi trenger å få gjennomsnittalderen litt ned, men vi er selvfølgelig veldig glad for alle som er med. Dette er et frivillig arbeid, medlemmene, og ikke minst de tillitsvalgte, bruker av sin egen tid, sier Thore Sande, øverste leder for Chaîne des Rôtisseurs i Norge.

– Med alle styrene rundt i våre åtte avdelinger, pluss hovedstyret, er det 40 – 50 mennesker, som på frivillig basis, driver Chaîne des Rôtisseurs i Norge, sier Rolf M. Brænd, som også sitter i hovedstyret.

Styrker rekrutteringen av kokker og servitører

Chaîne des Rôtisseurs har som formål å bidra til rekrutteringen av kokker og servitører, for at det faglige nivået skal opprettholdes. I Norge gjøres dette ved å dele ut medaljer og pengepremier til de unge vinnerne ved de regionale lærlingekonkurransene og den nasjonale finalen. Disse konkurransene arrangeres av Kokkenes Mesterlaug og Norske Kokkers Landsforening (NKL). I tillegg deltar Norge i konkurranser for unge kokker, hvor restauranten/hotellet er medlem i Châine des Rôtisseurs. Disse konkurransene, “Jeunes Chefs Rôtisseurs” og “Jeunes Sommelier“, gjennomføres hvert år med en nasjonal konkurranse, hvor vinnerne fra det enkelte land går videre til en internasjonal konkurranse.

Mikkel Husom har jobbet som kokk på Restaurant Vaaghals i Oslo i to år, i september deltok han som norsk representant i “Jeunes Chefs Rôtisseurs“, som denne gang ble avholdt på Taiwan. Denne konkurransen er for kokker under 26 år, som jobber på bedrifter tilsluttet Chaîne des Rôtisseurs. 22 land var representert på Taiwan og Mikkel kom på en meget respektabel fjerdeplass.

– I løpet av de årene vi har vært engasjert med lærlingekonkurranser har vi bidratt med rundt 2 millioner kroner i premier og bidrag til avvikling av konkurransene, så dette er noe av det viktigste vi driver med, sier Rolf M. Brænd i Chaîne des Rôtisseurs Norge.

Bilde: Norges deltager i “Jeunes Chefs Rôtisseurs”, Mikkel Husom, her flankert av leder for Chaîne des Rôtisseurs i Norge, Thore Sande (t.v.) og Rolf M. Brænd.

