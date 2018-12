UNIKE HOTELLER KJØPER 50% AV ARENDAL MARITIME HOTELL

Eieren av Arendal Maritim Hotel, Sudrheim Invest AS, har inngått en avtale med Unike Hoteller Invest AS, ved Morten Christensen og Stavsmark Eiendomsdrift AS ved Eric Sandtrø, om kjøp av 50% av aksjene i Arendal Maritim Hotel eiendom og drift. Morten Christensen, som fra før driver Hotel Wassilioff i Stavern, Unike Midtåsen i Sandefjord, Grand Hotel i Åsgårdstrand og Hotel Kong Carl i Sandefjord, overta driften av Arendal Maritim Hotel fra og med 1.1.2019. På eiersiden har han med seg Eric Sandtrø, gründer av bl.a. Komplett.no og Fjellsport.no, og eiendomsutvikler Ove Trøen, majoritetseier av Sudrheim Invest AS, som også eier Arendal Herregaard Spa & Resort.

– Vi ønsker å bygge videre og styrke vårt konsept og posisjon innenfor hotell- og restaurantnæringen i Norge, sier Morten Christensen.

– Vårt konsept er å gjenskape den ærverdige hotellopplevelsen og gi det lille ekstra igjennom hele oppholdet.

Markedet for hoteller med en spennende historie, personlig service, og godt dedikert vertskap, er i vekst og fyller et etterspurt alternativ til de ordinære kjedehotellene.

Vi ønsker å bytte navn, logo og konsept fra Arendal Maritim Hotel til Grand Hotel Arendal og legge det under hotellkonseptet Unike Hoteller. Hotellet har 45 rom.

Unike Hoteller har allerede et konsept med menyer, konferansepakker, profiler, markedsmateriell, nyhetsbrev, hotellsystemer, interiørartikler, faglig personell, innkjøpssamarbeid, HMS systemer og samarbeidspartnere og vi ser dette passer perfekt inn i dette hotellet.

Vi ønsker å putte inn elementer og detaljer i hele hotellet og bygge opp et sterkt og kjent hotell som skal være forbundet med ærverdighet, historie, personlig service og spennende luksuriøs innpakning, tilsvarende vellykkede oppgraderte Hotel Wassilioff, Grand Hotel Åsgårdstrand, Seljord Hotel og Hotel Kong Carl, sier en dedikert Morten Christensen.